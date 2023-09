Valt het doek over West-Vlaams luxeresort op Tenerife?

Wordt het prestigeproject van de families Vandermarliere en Van Biervliet in Tenerife definitief afgevoerd? De West-Vlamingen willen er een luxueus vakantieresort neerpoten, maar nu het Hooggerechtshof van de Canarische Eilanden zich negatief heeft uitgesproken, lijkt het einde nabij.

De plannen zijn niet min. Cuna del Alma ofte Wieg van de Ziel moet uitgroeien tot een paradijselijk oord van liefst 400.000 vierkante meter met 420 vakantievilla’s en alle mogelijke voorzieningen. Denk aan een eigen beachclub, wellnesscentrum, rotszwembad en zelfs een eigen boerderij om de restaurants te bevoorraden. Kostprijs: 350 miljoen euro.

Sigaren en steenbakkerijen

Locatie van dit alles: El Puertito de Armeñime, pal naast de populaire badplaats Adeje. Achter de ambitieuze plannen gaan twee West-Vlaamse ondernemersfamilies schuil.

De Zwevegemse familie Vandermarliere maakte fortuin in de sigarenwereld en is vooral onder het merk J. Cortès bekend. In 2012 verkocht ze haar roltabakbedrijf Gryson voor 475 miljoen euro aan Japan Tobacco International (JTI).

De familie Van Biervliet was dan weer actief in de Steenbakkerijen van Zonnebeke en de Briqueterie de Warneton. Die verkocht ze begin jaren negentig aan Kortrijkzaan Christian Dumolin, sterke man achter Koramic. De twee families gingen daarna de vastgoedwereld in. Stamvaders Guido Vandermarliere en Carl Van Biervliet werkten jaren geleden nog samen in een vastgoedproject in Polen.

650.000 vierkante meter groot

Het bewuste project zorgt echter voor flink wat wrevel op het Canarische eiland. Cuna del Alma moet verrijzen op wat nu nog een van de laatste stukjes ongerepte kust van Tenerife is en dat stoot op protest.

De officiële eerste steenlegging dateert al van mei 2022, maar de toekomst oogt onzeker. Het 650.000 vierkante meter grote terrein herbergt immers zeldzame vogels, archeologische sites en beschermde planten. Kort na de opstart van de werken werd de werf al stilgelegd.

Oppositiepartij Si Podemos Canaria uitte vrijwel meteen kritiek en vreest dat het toeristisch project verwoestend zal zien voor El Puertito en de omgeving.

Nu heeft ook het Hooggerechtshof van de Canarische Eilanden zich negatief uitgesproken over een vraag van het gemeentebestuur van Adeje om de werken te laten hervatten.

Het project zou heel wat inkomsten voor de gemeente kunnen genereren, maar de regering van de Canarische Eilanden had de werf voor onbepaalde tijd laten stilleggen om de klachten te onderzoeken. Nu is er een uitspraak. “De schade die zou kunnen voortvloeien uit een hervatting van de werkzaamheden zou onherstelbaar kunnen zijn”, klinkt de motivatie.

Op Tenerife wordt vermoed dat het doek zou kunnen vallen over het hele verhaal.