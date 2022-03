Valse start voor vrijdagmarkt op drie locaties in Wervik

De wekelijkse vrijdagmarkt op drie locaties in het stadscentrum van Wervik kende een valse start. Er waren maar weinig marktkramers van de partij en veel volk liep er ook niet rond.

De vrijdagmarkt vond vorige week voor de laatste keer plaats op de Steenakker, Maandag begon daar de eerste van drie fasen van de heraanleg en verhuist de vrijdagmarkt voor zowat anderhalf jaar naar drie verschillende locaties: het stadsdomein Oosthove, het Sint-Maartensplein en de Vrijdagmarkt naast de Sint-Medarduskerk. Op Oosthove daagden er alvast maar weinig marktkramers op. Het was er verboden te parkeren maar heel veel parkeerplaatsen bleven onbezet wegens geen marktkramers.

Te grote autocar

Het parkeerverbod op Oosthove was ook vervelend voor ouders en grootouders die met de auto hun kleuter brachten naar vrije basisschool De Graankorrel in de Grauwe Zusterstraat. Daar is er nu in het begin op vrijdag een zone Kiss & Ride. Voor de marktbezoekers reed er een autobus rond maar die bleef zo goed als leeg. Bovendien ging het om een grote autocar en was dat voor de bestuurder alvast niet evident met alle omleidingen door de wegen- en rioleringswerken op de Steenakker. Het is aangewezen vanaf volgende week een kleiner type, genre Belbus, te voorzien. (EDB)