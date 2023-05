Vader en zoon samen onder één dak in vernieuwd kantoor Verbafim

De kantoren van PVBA Verbafim vind je sinds 2005 op de hoek van de Elisabethlaan en de Nieuwpoortsesteenweg, schuin over het stedelijk zwembad Brigitte Becue. Het kantoor is deze maand volledig gerenoveerd en uitgebreid met het vastgoedkantoor Immo Blauw.

Zaakvoerder Guido Emmaneel (62) is apetrots. “Voor wij hier in augustus 2005 van start gingen met Verbafim PVBA waren hier de kantoren van ASLK en Generale Bank gevestigd”, vertelt Guido, die op 24-jarige leeftijd in Oostende kwam wonen.. “Er waren enkele aanpassingen nodig. Van opleiding ben ik maatschappelijk werker, maar via BACOP kon ik een bankopleiding volgen. Ik heb jaren in de bank gewerkt, maar koesterde de ambitie om een eigen kantoor te leiden. Via Mercator kreeg ik de kans om een HBK-spaarbank uit te bouwen. Na 13 maanden in een vroeger AXA-kantoor in Mariakerke, ben ik hier gestart, op de hoek van de Elisabethlaan. Er is veel passage op het kruispunt en ons reuze videoscherm, een lichtkrant met aankondiging van voetbal en basketwedstrijden, werd en wordt door veel mensen bekeken.”

In de naam Verbafim staat de ‘VER’ voor verzekeringen, de ‘BA’ voor bank, de ‘FI’ voor financieringen en de ‘IM’ voor immobiliën. Het vastgoedkantoor Immo Blauw van mijn zoon Wouter is tijdens de uitbouwfase ook gevestigd in onze lokalen, maar heeft niets te maken met Verbafim, gespecialiseerd in verzekeringen, kredieten en beleggingen, met klanten over het hele land. We werken heel persoonlijk en proberen voor al onze klanten, jong en minder jong, uitstekende oplossingen aan te bieden.”

Immo Blauw

Wouter Emmaneel (29) is de zaakvoerder van Immo Blauw. Hij heeft ervaring opgedaan in de sector als personeelslid bij Immo Caenen en als sails manager bij Immo François. “In juli 2022 ben ik gestart met Immo Blauw en tijdelijk zijn onze kantoren gevestigd in de lokalen van Verbafim. De beide firma’s kunnen nauw samenwerken. De deur van Immo Blauw staat wijd open voor alle koop, verkoop en verhuur van immobiliën in de regio.”