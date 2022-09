Vader en zoon lanceren heel stevige Brugse whisky

In de Scottish lounge van het aloude Adornes domein werd de volledig Brugse whisky Ryggia voorgesteld; een stevig drankje met meer dan 60 % alcohol. “We destilleren nu nog in Dudzele maar zijn op zoek naar een ruimte locatie in de binnenstad waar we ook bezoekers kunnen ontvangen”, klink het bij Peter en Thibault De Meyer.

Zo’n drie jaar geleden kwam Thibault De Meyer, toen vijfentwintig jaar oud, met een ‘whisky-spirit’ op de proppen; een eerste product van zijn Bruges Whisky Company. De jongeman runde toen ook, en nog altijd overigens, een eethuisje met bijhorende shop van sterke dranken in de Sint-Amandsstraat. Nu drie jaar verder kon het destillaat lang genoeg rijpen op eiken vaten om de streng bewaakte noemer ‘whisky’ te dragen.

Ryggia ook een eerste échte Brugse whisky, want geproduceerd in deelgemeente Dudzele. Thibault stelde de whisky, onverdund dus met een hoog alcoholpercentage van 60°, vrijdagmorgen samen met zijn vader Peter – die intussen ook in het bedrijf is gestapt – voor in de Scotish Lounge van het adelijke Adornes domein aan de Jeruzalemkerk.

Locatie niet toevallig

“De locatie, de Schotse lounge, is uiteraard niet toevallig gekozen”, zegt Peter De Meyer. “In de 15de eeuw, toen Anselm Adornes – de voorvader van de huidige eigenaars en bewoners – hier op het domein woonde en werkte was er een grote aanwezigheid van Schotse handelaars in Brugge. Het is dus aannemelijk dat er in Brugge toen whisky verhandeld en wellicht ook geproduceerd werd. Toen er een geschil was tussen Brugge en het Schotse parlement over handel tussen Schotland en Brugge is Anselm Adornes met succes gaan bemiddelen bij de Schotse Koning om de handel terug recht te trekken, mét succes.”

Eiken vaten

Het is vooral Peter’s zoon Thibault die een bijzonder grote passie heeft opgevat voor whisky en voor het destilleren. Het begon allemaal toen hij zeven jaar geleden eens aan een glaasje mocht nippen tijdens een drink met een klant van zijn vaders boekhoudkantoor. “Sindsdien ben ik me er echt in gaan verdiepen en heb ik heel veel aan zelfstudie gedaan”, weet Thibault. “Onze whisky heeft een bijzonder donkere kleur en dat komt voor een groot stuk doordat ik steeds eiken vaten gebruik waar nog behoorlijk recent andere dranken zoals bijvoorbeeld porto in hebben gezeten.”

Op zoek naar groter pand

“We produceren nu nog in Dudzele, daar liggen ook zo’n driehonderd vaten, maar eigenlijk zijn we op zoek naar een andere locatie”, vult Peter De Meyer aan. “Een pand van minstens 800 m² in de binnenstad van Brugge. We zouden er dan een bezoekerscentrum bij realiseren. We beseffen natuurlijk dat zoiets niet evident is maar als we erin slagen kan zoiets zeker een succes worden; daar zijn we van overtuigd.”

De Brugse Ryggia whisky is te vinden in de speciaalzaken en kan besteld worden via https://www.brugsewhisky.be/