Urban Mapping is autoriteit voor klank- en lichtspektakels: “Wij brengen legendes en verhalen weer tot leven”

Urban Mapping is in sneltempo uitgegroeid tot een vaste waarde in de wereld van de klank- en lichtspektakels. Vader en zoon Luc (60) en Alexander Stragier (28) gingen in november 2020 met bescheiden ambities van start, maar zijn 2,5 jaar later toonaangevend in de sector. Tijdens de paasvakantie slaan ze hun tenten in Kuurne op. “Op termijn willen we Europa veroveren.”

Vlasserszoon Jozef ontmoet Eddy Eikelmuis die aan de andere kant van de Leie woont. Het diertje blaast de noeste werker de ene na de andere droom over de vlasindustrie en de geschiedenis van Kuurne in en neemt de toeschouwers aan de hand van uitgewerkte klank- en lichtproductie mee op een warme en nostalgische trip, waarbij de oude Roterij Sabbe in Kuurne als idyllisch decor fungeert.

Dat is het verhaal van De Magie van de Vlasbloem in een notendop, een project van de hand van het Kortrijkse Urban Mapping. De Roeselaarse oprichters Luc en Alexander Stragier omschrijven hun bedrijf als een visuele verhalenverteller. “Wij brengen verhalen en legendes tot leven en gebruiken daarvoor gebouwen in een stedelijke omgeving of industriële panden als canvas”, leggen ze uit.

Kopenhagen, Utrecht…

Een concept dat steeds meer aanslaat, al kende de start wel enkele hindernissen. “We hebben onze eerste stapjes in volle coronacrisis gezet”, glimlachen vader en zoon. “Van grote evenementen met een massa toeschouwers was dus geen sprake. Daarom zijn we begonnen met coronaveilige lichtwandelingen, met een eigen event – De Lumineuze Nachten – in het kasteelpark van Edingen als eerste in februari vorig jaar. Meteen een schot in de roos.”

“We hebben een uniek concept in handen, dat bovendien volledig weerbestendig is”

“Onze allereerste opdracht was echter een kleinschalig lichtspektakel op de Sint-Martinuskerk van Ardooie in november 2020, ter vervanging van de jaarlijkse Sint-Maartensstoet. Daarvoor hebben we zelfs de behuizingen van onze projectoren eigenhandig gemaakt.”

Sindsdien is de trein niet meer stilgevallen. In eigen land kan Urban Mapping al bogen op een stevig curriculum vitae, maar ook buiten onze landsgrenzen zijn de eerste zaadjes geplant.

Een beeld van het project in het kasteelpark van Edingen. © GF

In de Deense hoofdstad Kopenhagen waren Luc, Alexander en hun intussen vijf mensen sterk team aan de slag met projectie op streetartwerken, en in Odense op het Hans Christian Andersenfestival, maar ook in het park van Kasteel De Haar in Utrecht – waar 63.000 bezoekers hun creaties zagen – en het centrum van Roubaix mochten ze al hun ding doen.

“We hebben al een dertigtal projecten achter de rug en leren nog altijd bij”, knipogen vader en zoon. “Maar het loopt goed. Onze sterkte is dat we een one stop shop zijn. We doen alles zelf: van idee-uitwerking over ontwerp tot uiteindelijke realisatie, we hebben alles zelf in huis. Ook qua materiaal en hardware zijn we onafhankelijk.”

“En we kunnen onze creaties ook perfect vanop afstand bedienen. Onze installatie in Roubaix heeft vijf maanden volledig autonoom gedraaid. We zijn slechts één keer moeten tussenkomen omdat de installatie op een hoek ietwat in het gras was verzakt. Al die factoren samen zorgen ervoor dat we een uniek concept in handen hebben, dat bovendien volledig weerbestendig is.”

Olievlek

Aan elk project wordt zo’n zestal maanden gewerkt. “Daarbij werken we zelfs de kleinste details tot in de puntjes uit, met de focus op het verhaal dat we, samen met de opdrachtgever, willen brengen.”

Urban Mapping projecteert in Kuurne onder andere vlasfoto’s uit vervlogen tijden. © GF

De komende jaren wil Urban Mapping olievlekgewijs verder groeien. “Ons doel is om niet enkel in eigen land synoniem te staan met klank- en lichtspektakels, maar ook de rest van Europa stelselmatig te veroveren. Maar nu eerst alle aandacht op Kuurne, waar we in twee weken tijd 12.000 mensen van onze knowhow willen laten genieten. Fijn om ook eens in onze achtertuin te kunnen werken.”

www.urbanmapping.eu