Unizo Roeselare huldigt Paul Ameloot met 8ste ‘Durver en Doener’ trofee op de Dag van de Ondernemer

Vrijdag viert heel Vlaanderen het ondernemerschap tijdens de Dag van de Ondernemer, een initiatief van Unizo. In Roeselare worden ondernemers door Unizo Roeselare niet alleen in de bloemetjes gezet, maar wordt ook de prestigieuze ‘Durver en Doener 2024’ trofee uitgereikt. Dit jaar mag Paul Ameloot die trofee in ontvangst nemen. Paul Ameloot – de ziel achter Delta Light en een toonbeeld van ondernemerskracht – komt zo terecht in een rijtje met onder meer Patrick Lefevere en Donald Muylle.

In het bijzijn van een 50-tal ondernemers, zijn kinderen en echtgenote werd hij verrast in het Stadhuis met een uniek kunstwerk van de Roeselaarse kunstenaar Kornul. De uitreiking gebeurt door Unizo-voorzitter Isabel Lapeirre en burgemeester Kris Declercq.

Ondernemer met visie, lef en daadkracht

De ‘Durver en Doener’ trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan een ondernemer die zowel binnen als buiten Roeselare een inspiratiebron is voor ondernemers. Dit jaar gaat die onderscheiding dus naar de selfmade ondernemer Paul Ameloot, die in 1989 Delta Light oprichtte.

Zijn ondernemersverhaal begon in 1974 met Stereo House, een kleine hifi-winkel in de Ooststraat. Door in te spelen op de opkomst van discotheken en dansclubs, groeide hij uit tot pionier in verlichtingsoplossingen voor de standenbouw en eventwereld. Met Deltalight verlegde hij de focus naar residentiële en commerciële verlichting. Deltalight is inmiddels een wereldspeler in architecturale verlichting, actief in meer dan 120 landen. Ondertussen werd de fakkel overgedragen aan de kinderen Peter en Jan, en blijft Paul ook na 35 jaar een inspiratiebron voor dit 100% West-Vlaams familiebedrijf. Naast zijn verlichtingssucces ontwikkelde Ameloot ook het Delta Matrix kadersysteem, dat later verkocht werd aan beMatrix.

“Paul Ameloot is hét voorbeeld van een durver én een doener”, zegt Lapeirre. “Zijn innovatieve geest, strategische visie en vermogen om duurzame groei te realiseren, maken hem een terechte winnaar.”

Uniek kunstwerk als symbool voor verlichting

Als erkenning ontvangt Ameloot een symbolisch kunstwerk van Kornul, waarin verlichting subtiel verwerkt is. Hiermee komt hij in de eregalerij van de vorige winnaars: Rik De Nolf (Roularta Media Group), Donald Muylle (Dovy), Patrick Lefevere (Deceuninck Quick-Step), Michel Soubry (Soubry), Conny Vandendriessche (Accent Jobs – House of HR), Patrick Maselis (Maselis), Luc Glorieux (Busworld).