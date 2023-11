Unizo Groot Beernem organiseert ‘Nacht van de Ondernemer’ in Club54

Op 17 november organiseren UNIZO Groot Beernem en de lokale gemeentelijke raad voor Lokale Economie de traditionele ‘Nacht van de Ondernemer’ in Club54.

Naar jaarlijkse traditie organiseert UNIZO Groot Beernem een heus feest voor de lokale ondernemers. Na de eerste succesvolle editie vorig jaar, wil Unizo dat dit jaar nog eens overdoen. De festiviteiten gaan opnieuw door in de plaatselijke discotheek Club54 in Oedelem.

“De leuze van de Nacht van de Ondernemer is Work hard, Party harder! Een slagzin die de avond niet beter kan symboliseren. De avond met ondernemers en ondernemende sympathisanten evolueert van een netwerkmoment naar een groots feest waar verrassingen niet uitgesloten zijn en waar iedereen uit de bol kan gaan”, vertelt Sarah Moutton van Unizo Groot Beernem.

Ambassadeurs

Net als vorig jaar ondersteunen twee lokale ondernemers het evenement. De ambassadeurs zijn dit jaar Judith Vandewalle. De podologe uit Oedelem steunt de organisatoren dit jaar samen met Wim Boterman, die al jarenlang een fietsenzaak uitbaat in Beernem. “Op die manier kunnen we het evenement goed en betaalbaar organiseren voor iedereen”, gaat de organisator verder.

Unizo organiseert het netwerkevenement opnieuw samen met de raad voor Lokale Economie. Vorig jaar woonden maar liefst 500 feestvierders het evenement bij. “Dit jaar hopen we nog meer mensen te verwelkomen”, gaat Mouton verder. “We nodigen alle ondernemers en gelijkgezinden uit. Kaarten kosten 40 euro en in die prijs is niet alleen inkom, maar ook drank inbegrepen tot 1 uur. Het zou leuk zijn als we dit jaar de kaap van 650 bezoekers kunnen overschrijden.

(AVH)

Meer informatie en tickets via www.nacht8730.com. De deuren van het evenement gaan open omstreeks 20.30 uur.