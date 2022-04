Unizo Esen toont winkeliers hoe sociale media te gebruiken

Op maandagavond 25 april nodigen Unizo Esen, samen met Actief Computers, de heer Lieven Van de Velde uit om ons wegwijs te maken in de sociale media. Lieven Van de Velde heeft meer dan 20 jaar ervaring in de diverse aspecten van onlinemarketing.

Naast zaakvoerder van een eigen onderneming traint en coacht hij al meer dan 16 jaar KMO-bedrijfsleiders en medewerkers van grote ondernemingen in het succesvol toepassen van de mogelijkheden van nieuwe media in ondernemingen. “Waarom een kleine vereniging dergelijke avond organiseert? We vinden dat met corona de mensen van elkaar vervreemd zijn en daarom organiseren we deze avond”, vertelt voorzitter Chris Vandezande. “We laten mensen samenkomen om te luisteren naar een interessante spreker over E-commerce, maar we willen ook tips geven aan de gewone winkelier over hoe men Facebook en Instagram kan inzetten om reclame te maken. Dat is heel belangrijk voor een fysieke winkel die geen deel uitmaakt van een grote keten. Men mag zich verwachten aan uitleg over hoe men zijn eigen zaak kan verbeteren. Kortom, een steuntje voor de gewone winkelier.”

Voor iedereen

Deze sessie is zowel toegankelijk voor ervaren socialemediagebruikers als ondernemers met weinig ervaring op platformen zoals Facebook en Instagram. Deze interessante avond gaat door op maandag 25 april in de showroom van autobedrijf Lagrou Steenbakkerij straat 3b in Diksmuide. Deuren open om 19.30 uur en de start is voorzien om 20 uur. De voordracht duurt ongeveer anderhalf uur en nadien is er mogelijkheid om bij een glaasje bij te praten. Ingang kost 10 euro en vooraf inschrijven kan via mail naar: chris@vandezande.com, bernard@vanbiervliet.biz, kris@sparhoeve.com, marleen@amerybvba.be, marian@landmetersbureel.be of via Unizo nationaal. Iedereen is welkom, ook wie lastminute beslist om te komen luisteren. (ACK)