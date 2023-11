Unizo Boezinge pleit voor veiliger omgeving voor kinderen tijdens wegenwerken

Unizo Boezinge viert vrijdag 17 november de Dag van de Ondernemer met ondernemers uit Boezinge, Elverdinge en Zuidschote, stelt een nieuw bestuurslid voor en geeft een stand van zaken rond de wegenwerken.

Unizo Boezinge nodigt op vrijdag 17 november tussen 17 en 21 uur alle ondernemers uit Boezinge, Zuidschote en Elverdinge uit in de loods Vanhove van Brouwerij Leroy in de Diksmuidseweg 394 voor gratis hapjes en drankjes. Daar worden foto’s genomen voor de nieuwe jaarkalender en wordt Geert Meuleman voorgesteld als nieuws bestuurslid. “Geert woont in Pilkem, is de echtgenoot van Charlotte Charles, en is al 14 jaar zelfstandig loodgieter”, vertelt bestuurslid Dominiek Segers.

Dorpskernvernieuwing

De loods Vanhove in het centrum van Boezinge is voorlopig nog vlot bereikbaar via de Brugstraat en Diksmuidseweg langs de zuidkant van het dorp. “De dorpskernhernieuwing is anderhalf jaar bezig, het einde van fase 3 noordkant nadert en men is ondertussen al begonnen met fase 4 aan de Dekemelelaan. Terwijl er altijd gecommuniceerd werd dat fase 4 pas zou starten als fase 3 doorgaand berijdbaar zou zijn. Dat is nu niet het geval. De Dekemelaan, tijdens de werken tweerichtingsverkeer, is nu al afgesloten vanaf de Diksmuidseweg, terwijl men aan de noordkant nog niet tot voorbij de Vannestestraat kan”, zegt Miguel Gheysens die samen met David Haerynck namens Unizo Boezinge de werken opvolgt.

Zelfstandigen bereikbaar

“De meeste zelfstandigen zijn momenteel bereikbaar, enkel naar cafés Het Katsspel en De Zwaan is dat moeilijk omdat er volop graafwerken aan de gang zijn tussen de Boezingestraat en de Dekemelelaan. Daardoor is ook Bibaboe moeilijk bereikbaar. Er is een Kiss & Ride-zone voorzien aan Bibaboe voor de schoolkinderen die van het zuiden komen. Kinderen nemen dan te voet het paadje rond de kerk via de Schoolstraat om naar school te gaan, maar door het vele werfverkeer is dat geen evidentie meer. Een papa stuurde mij een verontrustende mail omdat zijn kinderen op een morgen aan het kerkpad maar een halve meter plaats hadden om te passeren tussen een zware tractor aan de ene kant en een diepe put aan de andere kant. Spijtig dat er, ondanks de ondertekening door het stadsbestuur van het charter Werftransport, steeds veel werkdrukte is in de schoolomgeving tijdens de begin- en einduren van de school. Tweemaal per dag 20 minuten geen zwaar vervoer zou toch moeten lukken om kinderen veilig tussen de werken te leiden.” (FB)