Unizo Beernem vernieuwt eindejaarsactie

Sinds vorige week kunnen consumenten in de gemeente opnieuw meedoen aan de eindejaarsactie van de lokale afdeling van Unizo. Het bestuur pakt dit jaar uit met een nieuw concept aan de hand van een kauwgomballenautomaat.

Bij een zestigtal handelaars uit Groot-Beernem kunnen mensen in de komende weken jetons sprokkelen bij het doen van aankopen. Met die jetons kan men aan de kauwgomballenautomaat draaien. Met het nieuwe systeem weten de consumenten meteen of ze een prijs te pakken hebben. Een doorzichtig balletje levert geen prijs op, bij een groene bal geeft de handelaar in kwestie een cadeau aan de klant.

Een rode bal is goed voor een fles cava die wordt aangeboden door Unizo. De grootste prijzen zijn te winnen met de gouden ballen. Daarmee wint de klant een invulbriefje waarmee men kan deelnemen aan een tombola voor de hoofdprijs. Die bestaat dit jaar uit twee waardebonnen van 1.250 euro bij een lokale fietsenhandelaar.

(AVH)