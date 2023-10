Unizo-afdeling kleurt Weekend van de Klant

Tijdens het Weekend van de Klant liet Unizo Sint-Eloois-Winkel zich niet onbetuigd. “De lokale handel blijft een van de speerpunten van ons bestuur. Naast de kerstversiering tijdens de eindejaarsperiode is dit weekend de ideale gelegenheid om de plaatselijke handelszaken in de kijker te zetten”, aldus voorzitter Philip Seurynck. Alle handelszaken werden versierd met ballonnen en/of een rode loper. Er was ook een wedstrijd waarbij een mooie geschenkmand gewonnen kon worden. In de deelnemende handelszaken ontvingen de klanten een bonnetje waarmee ze terechtkonden aan de Unizo-stand op het Sint-Hubrechtsplein, voor een trekking. Hilde Leenkneght, Daan Willaert, Marieke Ghekiere, Magda Vandenbroucke, Marie Luyckx en Els Strubbe hadden het geluk aan hun zijde. (BF/foto JS)