Unilin krijgt nieuwe ceo: Wim Messiaen volgt Bernard Thiers op

Op 1 februari 2024 gaat Wim Messiaen aan de slag als nieuwe ceo van Unilin. Hij neemt zo de fakkel over van Bernard Thiers.

Bernard Thiers startte in 1984 als plant manager bij Unilin. Naarmate het bedrijf groeide, nam de man een steeds grotere managementrol op.

Van 1996 tot 2006 stond Bernard, samen met Frans De Cock, aan het hoofd van de Flooringdivisie van Unilin. Hij lag mee aan de basis van de evolutie van een puur spaanplatenbedrijf naar wereldwijde pionier in laminaatvloeren. Bernard was persoonlijk nauw betrokken bij de uitvinding en commercialisering van het gepatenteerde Uniclic-klikprofiel waarmee Unilin de vloerwereld op z’n kop wist te zetten. Hij was ook een van de drijvende krachten achter de creatie en uitbouw van Quick-Step.

In 2009, vier jaar na de overname door Mohawk Industries, werd Bernard aangesteld tot ceo van Unilin. Hij bouwde het bedrijf in veertien jaar tijd uit tot een onderneming met 8.400 werknemers en een omzet van 3,1 miljard euro in 2022.

People manager

Zijn opvolger Wim Messiaen heeft meer dan 30 jaar managementervaring in een internationale productiecontext. Hij was onder meer aan de slag bij Domo (1996-2001), Etex (2003-2018) en VPK Packaging Group (sinds 2018). Wim heeft een master in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de UGent en een MBA bij Vlerick Business School.

Wim Messiaen wordt op 1 februari volgend jaar aangesteld als nieuwe ceo van Unilin. © GF

“Ik geef vol vertrouwen de fakkel door aan Wim”, stelt Bernard Thiers. “Hij heeft tonnen ervaring in het leiden van een grote, internationale organisatie en is als geen ander thuis in onze sector van bouw- en interieurproducten. Ik heb Wim leren kennen als een sterke leider en people manager die zijn teams kan inspireren en motiveren. Als mens is hij erg down to earth en heeft hij een grote can do-mentaliteit. Die ligt volledig in lijn met onze no-nonsense cultuur.

Wim Messiaen zelf kijkt uit naar de nieuwe uitdaging. “Unilin heeft een indrukwekkende innovatiedrang”, klinkt het. “Performantie, design en duurzaamheid zijn de strategische hoekstenen. Ik kijk ernaar uit om deze duurzame en internationale groei verder te zetten. Het is een voorrecht om samen met het sterke managementteam vanuit de Belgische thuisbasis die groei te realiseren.”

Vanaf 16 oktober gaat Wim Messiaen bij Unilin aan de slag.