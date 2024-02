Uitgebreid aanbod maatkledij bij House Of Tailors

Bredenaar Jens Desmet (32) is de man achter de inspiratiewinkel House of Tailors., een nieuwe zaak in maatkleding aan de Torhoutsesteenweg in Oostende.

De nieuwe zaak ligt langs de Torhoutsesteenweg 133, vlakbij het Mac Leodplein. “Bij House Of Tailors kunnen zowel heren, dames als kinderen terecht voor een uniek aanbod aan maatkledij”, stelt uitbater Jens Desmet (32). “Bij kledij op maat denken de mensen al snel aan kostuums op maat. Uiteraard zijn we hier dé specialist in. Naast maatpakken kan je bij House Of Tailors ook terecht voor casual maatwerk: jeansbroeken, chino-broeken, hemden, jackets en zelfs schoenen op maat.”

“Het ruime aanbod van maatkledij, zowel de klassieke als casual, is ronduit uniek. House Of Tailors is de enige zaak in Vlaanderen met zo een uitgebreid aanbod aan maatkledij. In de inspiratiewinkel kunnen mensen terecht om kennis te maken met maatkledij én met het aanbod. Klanten krijgen de kans er zich te laten inspireren om hun volgende outfit, of dat ene unieke kledingstuk, op maat te laten maken. Naast de inspiratieruimte hebben we ook twee opmeetruimtes.

Klanten kunnen de stof kiezen, en vervolgens bijpassende knopen, voeringen en alle andere details. Eens alle materialen gekozen zijn, starten we aan de opmeting. Uiteraard kijken we ook naar de lichaamsbouw en -houding om de patronen en vervolgens de kledij volledig op maat te maken.”

Meer dan 5.000 stoffen

“Bij House Of Tailors kan je kiezen uit meer dan 5.000 stoffen. Het aanbod is onder meer afkomstig uit de meest iconische stoffenhuizen uit Italië. Naast de Italiaanse stoffen werken we ook samen met het van oorsprong Belgische Scabal. Het linnen komt dan weer uit de firma Libeco, dè referentie voor Belgisch linnen. Naast kledij op maat bevat de inspiratiewinkel ook een leuk aanbod aan accessoires, zoals dassen, strikken, manchetknopen, kousen … We hebben een eigen label van truitjes, polo’s, bodywarmers, … Dit zijn producten die perfect aansluiten bij de op maat gemaakte kledingstukken.”

“In House Of Tailors vinden de klanten een huiselijk, warm en open gevoel terug. Dit verklaart de naam van de nieuwe zaak. Uitgebreide info staat op www.houseoftailors.be”, aldus nog Jens Desmet. (BVO)