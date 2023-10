Uitbater Kris (43) verwelkomt dinsdag eerste klanten na overname Delhaize Knokke

Dinsdag 17 oktober verwelkomt de nieuwe uitbater van Delhaize Knokke in de Kustlaan zijn klanten. De opening als zelfstandige Delhaize supermarkt is een belangrijk moment voor de nieuwe uitbater, de 39 medewerkers en de klanten van Delhaize in Knokke.

Vanaf morgen staat Kris Bonne (43) aan het roer van Delhaize Knokke en hij brengt heel wat ervaring mee. Zijn passie voor retail ontstond in de AD Delhaize in Assebroek, waar hij drie zomers op rij aan de slag was als jobstudent, als verantwoordelijke voor de categorie dranken. Toen al kriebelde het om ooit een eigen winkel uit te baten. Nadat hij eerst aan de slag was als gerant in de Proxy Delhaize Heuvelpoort en vervolgens samen met zijn jeugdvriend de AD Delhaize in Zwijnaarde overnam, gaat nu een nieuwe droom in vervulling.

“Toen ik de aankondiging van Delhaize in maart van dit jaar hoorde, heb ik mijn kans gewaagd. Ik heb meteen interesse getoond in een aantal winkels in en rond Brugge om uiteindelijk terecht te komen bij de winkel in Knokke.” Kris omschrijft zichzelf als een een echte leeuw: een ondernemer met een hart voor de klanten, de medewerkers én Delhaize zelf. “Ik kijk enorm uit naar dit nieuwe hoofdstuk en heb veel vertrouwen in de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat ik – samen met mijn topteam – een succes ga maken van deze winkel.”

Vertrouwen

En ook het team van Delhaize Knokke is er klaar voor. “De afgelopen weken maakten we kennis met Kris en leerde hij ons en de supermarkt kennen”, vertelt medewerker Annick Coudeville. “De onzekerheid die vaak gepaard gaat met verandering, heeft ondertussen plaatsgemaakt voor een gevoel van vertrouwen en vooral veel zin in dit nieuwe hoofdstuk.”

“Ik wil er voor zorgen dat de mensen zich hier thuis voelen en op de meest comfortabele manier hun boodschappen kunnen doen”

Als nieuwe uitbater van de Delhaize in Knokke heeft Kris al een aantal ideeën om de winkelervaring van zijn klanten nog te verbeteren. “Er zullen aanpassingen komen aan de kassazone en ook het onthaal dat nu veel plaats inneemt wordt kleiner”, vertelt hij.

Kris is vastberaden om samen met zijn hele team te bouwen aan een winkel voor de Knokkenaar. “Buurtbewoners die bij de concurrentie hun boodschappen doen omdat ze bij ons iets niet terugvinden, dat kan niet”, zegt hij. “Ik zal vanaf het eerste moment goed luisteren naar de klanten, feedback vragen, ideeën vragen om er voor te zorgen dat mensen zich hier thuis voelen en op de meest comfortabele manier hun boodschappen kunnen doen.” (MM)