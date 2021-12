Ubbe Descamps van Brooklyn na een rampjaar: “Hopelijk wordt het een jaar van vrijheid en respect”

Na dat ellendige coronajaar 2020 kon 2021 alleen maar beter worden, dacht ook zaakvoerder Ubbe Descamps 12 maanden terug. Zijn 7 Brooklynwinkels hadden mooiere tijden gekend, maar ze hadden vooral de crisis overleefd. Wist hij veel dat het ergste nog moest komen. In juni brandde het hoofdkwartier af en was alles weg. Maar Ubbe en zijn werknemers herpakten zich. En met een beetje geluk wordt het jaar waarin Brooklyn 50 wordt echt een feestjaar.



“De eerste helft van 2021 was nog niet echt een cadeau,” zegt Ubbe. “Shoppen kon alleen op afspraak en er was nog een semi-lockdown. Je voelde heel goed dat de horeca nog dicht was. Desondanks probeerden we er het beste van te maken. Maar dan plots in juni, die brand in Stasegem. Alles was weg: onze voorraad, onze gebouwen, die er al 48 jaar stonden, alles… Dat was emotioneel hard, maar ook organisatorisch. Juist voor de start van je nieuwe winterseizoen niet weten waar naartoe. Tegelijk was het ook mooi te zien dat je op zulke momenten op je maten kan rekenen. “Kom hier,” kreeg ik te horen. “Wij hebben plaats, je kan hier herstarten, we zien wel hoe het gaat.”

In juni nieuw gebouw

Die plek was het oude gebouw waar Wijnhandel Crombé jaren zat. Op de Pottelberg in Kortrijk. “We hebben onze logistiek naar hier gehaald, onze boekhouding, de marketing, alles. Intussen zitten we hier zes maanden en het bevalt ons hier heel goed. We zijn intussen aan het bouwen. Hier blijven was geen optie, ook al omdat deze site verkocht is. Er komt een nieuwe Lidl in ’22-’23. En dus moeten we eind juni weg. Die timing lijken we te gaan halen. De stad Harelbeke heeft ons op alle mogelijke manieren geholpen om op tijd de nodige vergunningen te krijgen. De slopingswerken in Stasegem zijn nu in volle gang, eind deze week gaat de grondplaat eruit en dan kan de bouwfirma Myldes van mijn goeie vriend Jan Desmet meteen aan de ruwbouw beginnen. Hij en architect Tom Adins, met wie ik het ook goed kan vinden, zijn snel samen gaan zitten om na te denken over hoe dat nieuwe gebouw er moest uitzien en waar we budgettair moesten op letten. Hopelijk kunnen alle werken heel vlot op elkaar aansluiten en halen we die deadline. In juni moeten we er echt in kunnen, want hier moeten we weg.”

De 70 medewerkers van Brooklyn zijn door de rampspoed van het voorbije jaar nog een hechtere ploeg geworden, laat Ubbe verstaan. Iedereen steeg boven zichzelf uit. “Ik ben enorm fier op onze mensen. Niet dat er nog een bewijs nodig was dat ze uit het goeie hout gesneden zijn, maar we hebben dat echt wel gekregen. En meer dan dat. Op het kantoor dacht iedereen mee hoe we de zaken konden aanpakken, herorganiseren ook, iedereen was flexibeler dan ooit. Echt. Het is zeer goed gegaan. Het winterseizoen is gered kunnen worden. We hebben omzeggens de impact van de brand niet gevoeld.”

En dat niet alleen. Die brand dwingt de firma om een gebouw neer te zetten dat op termijn misschien zelfs een geschenk kan zijn. Ubbe knikt. “Aanvankelijk trachtte men me op die manier te troosten: “Het is misschien raar, maar deze situatie kan je ook opportuniteiten bieden,” hoorde ik zeggen. Op dat moment zag ik dat niet. De hele boel lag plat. Maar effectief, als je begint te herbouwen, zet je geen kopie neer van het gebouw dat er bijna 50 jaar stond. Je wil iets dat toekomstbestendig is. Dus zijn we beginnen nadenken. We gaan meer in de hoogte bouwen. Rekening houdend met automatisatie, ergonomie en werkcomfort. Het zal een energieneutraal gebouw zijn. Dat geeft mij een goed gevoel. De winkels blijven goed draaien, maar de onlineverkoop groeit mee. Belangrijk daarbij is dat je op tijd kunt leveren. Je moet voorraad hebben, maar je moet ook een systeem hebben om de orders snel te verwerken en verzenden. En daar gaan we bij de bouw allemaal rekening mee kunnen houden.”

Goeie voornemens

2022 wordt een jaar waarin er nog even achterom zal gekeken worden. Brooklyn wordt 50 in april. En dat zal uiteraard gevierd worden. Dat is slechts één van de voornemens van Ubbe voor het nieuwe jaar.

“Onze grote plannen bevatten altijd twee seizoenen: een zomer en een winter. Het plan voor de zomer is al geschreven, dat voor de winter staat er al voor de helft. Nu maar hopen dat we die plannen op een normale manier kunnen uitvoeren. Dat er geen lockdowns meer zijn, dat de horeca mag openblijven, dat de mensen die met de vinger gewezen worden omdat ze wel of geen vaccin nemen allemaal hun leven kunnen leiden. Dus dat er eigenlijk een maatschappij komt van vrijheid en respect. En daarnaast hebben we projecten als de webshop, de nieuwbouw en de winkel van Kortrijk die we helemaal gaan verbouwen. In februari gaat die voor vier weken dicht en bij het begin van het krokusverlof, op 25 februari, openen we daar met een hele nieuwe winkel. Hopelijk kan dat zonder bollen op de grond of verbodsbordjes aan de deur. Want we gaan moeten leren leven mét het virus en niet ondanks het virus.”

“Die hele corona-ellende heeft er de voorbije maanden flink ingehakt bij het personeel maar ook thuis bij mijn kinderen. Ik heb een zoon van 17, één van 14 en een dochter van 12 en ik hoop dat zij ook weer een normale schooltijd kunnen hebben. Mijn twee jongens, mijn pubers, hebben enorm geworsteld met die ‘vrijheid’ van het verplicht aan het scherm zitten. Vader en moeder die niet thuis waren, omdat ze de zaak aan het rechthouden waren. Dat was hels. Ik wilde niet tekortschieten als vader, maar nu mocht ik ook echt niet tekortschieten als bedrijfsleider. Dat was heel lastig. Mijn vrouw en ik zitten allebei in de zaak en soms hadden we het gevoel dat de kinderen er een beetje het slachtoffer van waren. Anders werken we thuis, nu werken we ook op verplaatsing. Dus gewoon even binnenwippen ging ook niet. Ik hoop dat in de toekomst zal blijken dat ze die moeilijke periode goed doorstaan hebben. We praten erover met hen. En neen, het is niet vanzelfsprekend.”

Maar dat is corona voor niemand. Dat ondervond Ubbe ook op het werk. “Toen de horeca gesloten was, haalden we nog niet de helft van onze normale cijfers en moesten sommigen in technische werkloosheid. Maar daar was veel begrip voor. Toen de zaken weer aantrokken, kwamen de klanten plots massaal naar de winkels en was er bij het personeel enige angst of ze wel veilig waren. Je zag dat heel wat mensen plots met al zulke gedachten worstelden. We zetten hen dan ook aan om daarover te praten. Zodanig dat je dat gevoel voor jezelf kan plaatsen en dat je weer met plezier naar je werk komt. Ik heb veel emotionaliteit gezien bij mijn mensen. Mensen die echt wel diep zaten. Maar die wel aan boord gebleven zijn. We hebben quasi niemand verloren. Er zijn intussen tien nieuwe mensen bijgekomen. Dus ja, het is een zoekende weg geweest doorheen 2021. Maar ik denk dat we het jaar kunnen afsluiten met een heel sterke equipe. En met hen gaan we ook die 50ste jaar vieren. Normaal organiseren we op tweede Sinksen altijd een Brooklyn-dag voor al onze medewerkers. Door corona is dat twee jaar niet mogelijk geweest, nu gaan we er een tweedaagse van maken. Toen we 40 werden hebben we een groot feest gegeven in de Vooruit. Dat was heel tof. Voor Jan en alleman. Maar nu covid hopelijk straks achter ons ligt, vind ik dat het een moment voor onszelf moet zijn en dat we met alle mensen die bij ons aan boord zijn samen dat feest moeten vieren.”