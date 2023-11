Tweedehands vrachtwagen van Moorsleeds transportbedrijf De Duytsche rijdt met originele belettering én Belgische nummerplaat rond in… Bolivia

Dat tweedehands (vracht)wagens aan de andere kant van de wereld belanden, dat is op zich niet uitzonderlijk. Maar Bert Coene van het transportbedrijf De Duytsche uit Moorslede keek toch raar op toen hij via een truckspotter uit Chili te weten kwam dat een van hun vrachtwagens met de authentieke belettering nog rondreed in Bolivia.

Ook vrachtwagens gaan een tweede leven leiden. “Onze trekkers houden wij vijf jaar in dienst. Ik heb daar zelf een rendabiliteitsstudie rond gemaakt. Bij de nieuwe aankoop betaal je uiteraard je interesten, maar na vijf jaar wordt de onderhouds- en eventuele herstellingskosten te groot. Dus is het voordeliger om te investeren in nieuw materiaal”, zegt Bert Coene.

36 chauffeurs in dienst

Bert is samen met Fabrice De Duytsche medezaakvoerder van nv Transport De Duytsche. “Mijn echtgenote Petra De Duytsche is bediende in de zaak, we hebben ook 36 chauffeurs in dienst. Zelf hebben we 35 trekkers lopen en 50 frigo-opleggers. Wij noemen dat geconditioneerd vervoer. Soms zijn dat goederen die we koel moeten houden, maar in andere gevallen – nu bijvoorbeeld de sinterklaasperiode op komst is – ook chocolade die niet onder de tien graden mag gaan.”

Met de regelmaat van de klok verkoopt het bedrijf dus ook trucks, meestal aan de grotere opkopers uit de regio. “In het geval van de Scania die in Bolivia rondrijdt, is dat via Magis Trading uit Izegem gegaan.” Ook Philip Eggermont, oprichter van Magis Trading, is door de rallymicrobe gebeten, als we hem aan de lijn krijgen bevestigt hij meteen het verhaal. “Onze zaak bestaat al 21 jaar, de eerste tien jaar werkten we vanuit de haven van Antwerpen, sinds elf jaar operen we langs de Rijksweg in Izegem. We handelen in tweedehands, van jong tot iets ouder. Voor 95 procent vrachtwagens, de overige vijf procent bestelwagens. We leveren aan 137 landen.”

Magis Trading kocht enkele trekkers van de firma De Duytsche op die het buitenland als bestemming hebben. (gf)

En daar zit Bolivia dus ook bij. “We verschepen heel veel occasies, maar nu zou dat niet meer lukken met een vrachtwagen van vijf jaar. De wetgeving verandert daar om de haverklap, nu mag een trekker daar een chassisnummer hebben dat maximum drie jaar oud is bij invoer. Maar voor hetzelfde geld zijn er volgend jaar nieuwe verplichtingen.”

Zoon Frederick Eggermont kon ons meteen ook een foto bezorgen van de trucks van De Duytsche die verscheept werden naar Bolivia. “We hebben er toen twee of drie naar daar gezonden”, meent hij zich te herinneren.

Belettering niet verwijderd

Bij de verkoop verwijdert de firma De Duytsche de belettering niet. Bert Coene: “Er is een dag werk aan en bovendien kun je het toch nog lezen als je de letters er af haalt. We laten het aan de koper om te bepalen wat hij er mee doet.”

Een Chileens truckspotter legde dit beeld vast en dat belandde bij Bert Coene.

En zo kwam de Scania van De Duytsche in het vizier van een Chileense truckspotter. “Bij ons heb je ook heel wat amateurfotografen die graag trucks fotograferen en dat delen op sociale media. Die Chileense man heeft onze firmanaam opgezocht en ons die foto doorgestuurd. Het is leuk om zien dat er nu ook in Zuid-Amerika wat reclame voor ons wordt gemaakt”, lacht Bert.

Opvallend is ook dat onder de nummerplaat van de vrachtwagen ook nog de Belgische te zien is. “Nummerplaten verhuizen nooit mee bij een verkoop, het kenteken achteraan (de officiële nummerplaat) wordt verwijderd bij de verkoop. Maar blijkbaar hebben ze die vooraan laten hangen.”