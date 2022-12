Tweede Winternacht wil ‘winkelhieren’ in Pittem bevorderen

Op zaterdag 17 december organiseert Unizo Pittem-Egem voor de tweede maal een Winternacht. Tijdens dit evenement, dat het lokaal winkelen wil bevorderen, zullen de deelnemende winkels langer open blijven en zal iedereen proberen de kerstsfeer in de straten te brengen.

“Mede door corona besloten we vorig jaar geen kerstmarkt te houden, maar organiseerden we voor het eerst een Winternacht”, vertelt voorzitter Ellen Verkindere. “Dat bleek een groot succes. Zowel de handelaars als de bezoekers waren tevreden. We hebben dan ook besloten om het dit jaar opnieuw te organiseren. Vanuit Unizo willen we zoveel mogelijk het winkelhieren (kopen bij de lokale handelaars) promoten en een concept zoals de Winternacht is hiervoor ideaal.”

Grote variatie

“De Winternacht wordt opnieuw een combinatie van late night shopping en een kerstmarkt, die op zaterdag 17 december van 16 tot 21 uur doorgaat. Uiteraard zullen de deelnemende horecazaken langer kunnen open blijven. Iedere deelnemende handelaar zal voor zijn eigen deur een standje voorzien of zal binnen in de winkel iets organiseren. Het wordt een combinatie van kerstsfeer en gezellig winkelen. We hebben momenteel al 20 deelnemende handelszaken, maar er kunnen er zeker nog bij komen. De deelnemende horeca- of voedingszaken zullen een waaier aan natjes en droogjes voorzien. Ook bij sommige winkeliers zal er een hapje en/of drankje zijn.”

“Sommige zaken pakken ook uit met speciale acties. Zo is er bij verlichtingsspecialist l’Ombre een wijndegustatie en zal een keramiste tonen hoe verlichtingsarmaturen gemaakt worden. Op het Broeders Maristenpleintje zal Miguel Vanluchene van Classic Car Garage Vanluchene een aantal oldtimers tentoonstellen. Er zal op dit plein ook een schietkraam staan”, legt Ellen Verkindere uit.

“Om voor de nodige sfeer te zorgen zal het Egems Gemengd Koor van de ene locatie naar de andere gaan en telkens kerstliederen zingen. We verkopen ook unieke rendierhoedjes die in heel wat zaken aan 10 euro kunnen worden aangekocht.”

Brede cirkel

“We willen overigens niet alleen de centrumstraten bij het evenement betrekken, maar gaan voor een zo groot mogelijke cirkel. We zijn dan ook blij dat l’Ombre in de Moortelmeers meedoet. Ook een aantal handelszaken aan het begin van de Joos de ter Beerstlaan doen mee en zoals gezegd ook het Broeders Maristenplein. In het Pittemse dorpscentrum zijn de Markt en uiteraard de Tieltstraat in het gebeuren betrokken. Deze laatste is overigens van 15 tot 21 uur verkeersvrij tussen café De Gilde en het Broeders Maristenplein en tijdens die periode zal er ook een parkeerverbod zijn.

De handelszaken rond het Egems Dorpsplein gaan samenwerken om ook daar voor de nodige kerstsfeer te zorgen. Bij wijze van origineel transportmiddel zal gedurende de hele avond een huifkar pendelen tussen Pittem en Egem om de bezoekers de kans te geven beide locaties aan te doen. Als het weer nu nog meewil, belooft het weer een leuke avond te worden”, besluit voorzitter Ellen Verkinderen. (JG)

De toegang is overal gratis. Meer info via de Facebookgroep enwww.unizopittem.be.