Tweede handelsbeurs van Unizo zorgt voor grote tevredenheid

De tweede Unizo-handelsbeurs van de plaatselijke afdeling, op zondag 23 april, is een enorme meevaller geworden. Er heerste bij momenten een drukte vanjewelste, tot grote tevredenheid van de organisatoren en de standhouders.

Wellicht zat het grillige en frisse voorjaarsweer daar voor iets tussen en trokken de vele bezoekers massaal naar het OC Mandelroos om er kennis te maken met de standen van de Oostrozebeekse handelaars, maar vooral om er kennis te maken met de vele nieuwkomers, en dat waren er volgens Unizo-voorzitter Andy Verschelde een tiental. “Ik ben uitermate gelukkig met deze tweede editie, die laat zien dat kopen in eigen dorp niet alleen mogelijk is maar ook loont. Deze activiteit is zeker voor herhaling vatbaar, gezien de vele starters in onze Mandelgemeente.”

We staken ook even ons licht op bij starter Davy Vermeersch, die samen met zijn dochter Imre een leuke groene stand bemande.

“Ik ben al een twintigtal jaar bezig in de tuinaanleg, maar dan op loonbasis. Nu heb ik de knoop doorgehakt en ben ik in mei begonnen op zelfstandige basis in de branche tuinaanleg en onderhoud van tuinen. Deze beurs was voor mij de ideale gelegenheid om wat naambekendheid te verwerven, en ik moet eerlijk bekennen dat heel veel bezoekers even stilstonden bij mijn stand om te informeren naar wie ik wel was en welke diensten ik specifiek aanbood.”

Davy Vermeersch heeft zijn vaste stek in de Nijverheidsstraat 39 in Oostrozebeke en is bereikbaar op 0478 25 62 93. (CLY)