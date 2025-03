Twee nieuwe ledschermen in Harelbeke om te informeren én adverteren

Sinds deze week is Harelbeke twee digitale ledschermen rijker. Deze ledschermen komen er als extra middel om de Harelbeekse inwoners en bezoekers up-to-date te houden. De schermen bevatten niet enkel eigen stadscommunicatie, maar ook advertenties van lokale handelaars en horeca.

Het lokaal bestuur in Harelbeke ging een samenwerking aan met het bedrijf Cityscreens en installeerde digitale ledschermen op twee verschillende plekken in de stad. De aanduiding van deze plekken had wat voeten in de aarde, omdat er onder andere rekening gehouden moet worden met de ligging van zebrapaden ten opzichte van de schermen en de centrale ligging in de stad. Uiteindelijk viel de keuze op de Stasegemsesteenweg, nabij het Forestierstadion, en de Rijksweg.

Informeren en adverteren

Schepen van Economie Kathleen Duchi (team harelbeke) ziet zowel voordelen voor de burger als de ondernemers: “De ledschermen zijn een mooie aanvulling voor onze ondernemers. Zij krijgen de kans om te adverteren op deze digitale schermen en zo extra reclame te maken voor hun producten en diensten, maar ook eigen acties in de verf te zetten. We hopen zo ook om de inwoners te overtuigen om nog meer lokaal te shoppen.”

Schepen van Communicatie en participatie (team harelbeke) Lise-Marie Platteau vult aan: “Aangezien het relatief eenvoudig is om achter de schermen de inhoud aan te passen, kunnen we sneller op de bal spelen met onze communicatie. Denk maar aan crisiscommunicatie, dringende wegenwerken of een evenement in de buurt. We zijn tevreden om een extra laagdrempelig communicatiekanaal te kunnen aanbieden aan onze inwoners.”