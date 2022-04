TVH opent gloednieuw hoofdkantoor: “The Hub verankert ons helemaal in Waregem”

TVH, wereldspeler op vlak van onderdelen voor heftrucks, industriële voertuigen, bouw- en landbouwmachines, opent de deuren van haar nieuwe hoofdkantoor The Hub. “Met dit state-of-the-art kantoorgebouw willen we een duidelijk signaal geven dat we nog steeds stevig verankerd zijn in Waregem”, stelt ceo Dominiek Valcke.

In april 2019 startte TVH de voorbereidingswerken voor de constructie van een nieuw hoofdkantoor. Het nieuwe 13.000 vierkante meter grote gebouw, gedoopt tot The Hub, vormt de oplossing voor het dreigende plaatsgebrek dat TVH ervaarde door zijn sterke groei.

Bij het ontwerp werd veel aandacht besteed aan comfort, ergonomie en efficiëntie. De talrijke toepassing van CO2-sensoren, temperatuurvoelers en regelingen zorgen voor een aangenaam binnenklimaat en ook het gebruik van geluidsabsorberende materialen dragen bij aan het comfort.

250 collega’s gezocht

TVH telt wereldwijd meer dan 5.000 medewerkers, met in België alleen al meer dan 2.500 krachten. Een aantal dat elk jaar blijft groeien. “Extra werkplekken waren dus noodzakelijk om deze groei te ondersteunen”, klinkt het bij ceo Dominiek Valcke.

“ Niet alleen creëren we met The Hub meer kantoorruimte, we kunnen onze medewerkers ook beter ondersteunen met meer vergaderzalen, een auditorium, een nieuw bedrijfsrestaurant, een showroom en een uitgebreid meeting center.”

De bijkomende ruimte is geen overbodige luxe, want in Waregem alleen al zijn 250 nieuwe collega’s welkom. “Met dit state-of-the-art kantoorgebouw willen we duidelijk aantonen dat we nog steeds stevig verankerd zijn in Waregem.”

Virtuele heftruck

Het paradepaardje vindt men op de benedenverdieping: het TVH Experience Center. “Dit unieke 1.500 vierkante meter grote bezoekerscentrum moet in de eerste plaats bezoekers – zoals klanten, leveranciers, verenigingen, scholen en sollicitanten – wegwijs maken in ons aanbod en manier van werken”, vertelt Facility Manager Luc Rasschaert.

“Door zijn interactieve karakter zorgen we ervoor dat het TVH Experience Center veel meer is dan louter een uit zijn voegen gebarsten showroom. Bezoekers kunnen zelf games spelen en bijvoorbeeld hun rijvaardigheid testen met een virtuele heftruck in een magazijn.”