Tuincentrum in De Panne komt volledig in handen van Famiflora, uitbaters Christophe en Bo nemen afscheid: “Meer tijd voor gezin”

Uitbaters Christophe Develtere en Bo Bossuyt nemen afscheid van Famiflora in De Panne. Het tuincentrum komt nu volledig in handen van de Famiflora Group, die opereert vanuit Moeskroen.

Christophe Develtere en Bo Bossuyt nemen na 12 jaar afscheid van hun tuincentrum aan de Duinhoekstraat in De Panne. “We zijn ons er als gezin van bewust hoe snel de tijd vooruitgaat en hebben in onderling overleg besloten om te starten aan een nieuw hoofdstuk. Met in de eerste plaats aandacht voor onze kinderen en wat meer tijd voor family-time.”

Het koppel kwam in 2013 aan het roer van het tuincentrum, dat toen nog Tropiflora heette. Kort na de overname werd de zaak getroffen door een hevige brand. Vijf jaar geleden sloten ze een strategische alliantie met de nv Famiflora uit Moeskroen. Tropiflora veranderde toen ook van naam.

Veel gelijkenissen

Nu Christophe en Bo afzwaaien, neemt de nv Famiflora het tuincentrum in De Panne volledig over. “De voorbije vijf jaar bewezen dat beide organisaties veel gelijkenissen vertonen”, zegt gedelegeerd bestuurder Koen Vandenbussche. “Zo was er de familiale verankering en halen beide zaken ruim de helft van hun respectievelijke clienteel uit Frankrijk. Maar er is ook een permanent groot, gevarieerd en scherp geprijsd aanbod, met een passie voor klantenservice. Vanuit deze gedeelde visie werd niet alleen de turbulente covidperiode samen overwonnen, maar kunnen we ook terugblikken op een zeer succesvol groeitraject samen.”

Vandenbussche is vol lof over de afscheidnemende uitbaters. “Dankbaar en trots nemen we de sleutels over van Christophe en Bo. We wensen hen alle geluk toe in alles wat ze verder zullen ondernemen en kijken ernaar uit om verder te bouwen op het sterke fundament dat we samen hebben gelegd.”