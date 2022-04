Traiteur Piemonte uit de Sebastiaanstraat in Oostende bestaat 40 jaar

Afgelopen weekend werd de veertigste verjaardag gevierd van traiteur Piemonte in de Sebastiaanstraat, dicht tegen het Wapenplein van Oostende. Alle klanten werden getrakteerd op een drankje en een hapje.

Jan Vlaminck (61) opende precies 40 jaar geleden op 1 april zijn speciaalzaak voor Italiaanse gerechten aan de Sebastiaanstraat. Sinds die dag werd hij als ‘Den Italiaan’ gedoopt. Zijn zoon Pieter heeft de onlangs gerenoveerde zaak overgenomen.

“Ik ben afkomstig van Knokke en heb mijn diploma van kok behaald aan de Hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge”, vertelt Jan Vlaminck. “Ik werkte ook drie jaar in het tweesterrenrestaurant De Breughel in Damme. Dan koesterde ik de ambitie om een eigen zaak op te starten. Ik had een voorliefde voor de Italiaanse keuken. In Knokke had ik familie die een traiteurszaak voor Italiaanse gerechten runde. Om geen concurrentie te doen aan de familie, ben ik naar een andere kuststad getrokken. Het is Oostende geworden. Het pand aan de Sebastiaanstraat was in de jaren 70 een Italiaanse wijnhandel. Ik heb het erop gewaagd met een speciaalzaak voor Italiaanse gerechten en ‘Den Italiaan’ was geboren.”

Schot in de roos

Het was meteen een schot in de roos. “Aanvankelijk huurden we het pand, maar na drie jaar, in 1985, zijn we ook eigenaar geworden. Mijn vrouw, Veronique Van Damme, is spijtig genoeg veel te vroeg overleden. De kinderen, Stefanie en Pieter, zijn mee opgegroeid in de zaak en hebben de passie voor pasta’s van huis uit meegekregen. Stefanie heeft een traiteurzaak voor Italiaanse gerechten in Gistel, Il Piccolo Mondo. Pieter is ook aan de koksschool afgestudeerd en heeft mij, twee jaar geleden ook op 1 april, samen met zijn vriendin Florence Lenaerts, opgevolgd als uitbater van Piemonte.”

Volledig gerenoveerd

Ook in moeilijke coronatijden kende de zaak veel succes, dankzij de takeaway-formule. De keuken was al vernieuwd en begin 2022 werd het interieur van de winkel volledig gerenoveerd.

De nieuwe Piemonte is pas enkele weken weer open. “Op deze voor ons ‘magische 1 april’ vieren we niet alleen de 40ste verjaardag, maar ook de nieuwe start van ‘Den Italiaan’. Piemonte is klaar voor de volgende jaren met de beste Italiaanse gerechten”, besluit Jan Vlaminck.