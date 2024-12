Totale metamorfose voor tassen en schoenenwinkel Edisac: “Meer dan 400 m² shopplezier”

Edisac, dé winkel voor kwalitatieve handtassen en schoenen in de Adolf Buylstraat, kreeg wel een heel mooi sinterklaascadeau. Na grondige verbouwingen en renovatiewerken, heropende de zaak op vrijdag 6 december iets verderop in de straat. Dit ging gepaard met de nodige toeters en bellen.

Aan winkels geen gebrek in Oostende, maar het was een echte sinterklaasochtend voor de algemene manager Maud Deschilder en de verkopers van de Edisac-winkel in de Adolf Buylstraat. Sinds vrijdag 6 december mogen ze hun klanten welkom heten in hun gloednieuwe zaak. Edisac verhuisde en is nu groter dan ooit tevoren. Klanten kunnen nu naar hartenlust shoppen in de meer dan 400m² grote winkel.

De heropening van de winkel werd stevig gevierd met een dj-set, live vioolmuziek en bubbels à volonté. Nieuw burgemeester John Crombez (Vooruit Plus) was van de partij en mocht de vernieuwde zaak officieel openen.

Lederwaren en accessoires

Edisac staat bekend voor de verkoop van lederwaren en accessoires. Van luxemerken zoals Longchamp, Nathan Baume en reiskoffers van Samsonite, tot Guess en Tommy Hilfiger, bij Edisac vind je het hele jaar door een selectie van kwaliteitsvolle tassen, schoenen en accessoires. Met de heropening van de zaak lanceert Edisac meteen ook haar nieuwe back-to-school-collectie van Jeune Premier. “In het begin verkochten we voornamelijk damestassen, maar ondertussen hebben we onze collectie uitgebreid met huismerken, zoals de Cameleon-schoollijn, vegan handtassen voor vrouwen, Etrier-damescollectie, businesslijn en bagagelijn van leer en de Basilic Pepper Vintage-leren collectie.”

Broodnodige verbouwingen

Volgens streekmanager Vanessa Samaey waren de grootschalige verbouwingen broodnodig. “De winkel bestond uit twee verdiepingen, maar dat was niet goed toegankelijk voor al onze klanten. We kunnen niet verwachten dat mensen van leeftijd een trap op en af lopen. Het was voor ons belangrijk dat de Edisac-winkels allemaal op het gelijkvloers komen. In 2025 nemen we ook onze winkel in Brugge onder handen. Alle winkels zullen ook hetzelfde interieur en concept hebben. Zo zal je binnenkort in alle Edisac-winkels een houten boom terugvinden. We wilden de zaak opfleuren met speelse toetsen. Onze tassen moeten ook aantrekkelijk zijn voor kinderen en jongeren.” (Zana Bulteel)

Meer info en de openingsuren van Edisac vind je op de website www.edisac.be. Nog op zoek naar een kerstcadeau? Spring gerust eens binnen in de winkel in de Adolf Buylstraat 44-46 te Oostende.