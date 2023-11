Torhout Handelt zoekt voorzitter

Nicolas Cool (42), bestuurder van de fietswinkelketen Raida, stond in april 2017 aan de wieg van Torhout Handelt en werd er voorzitter van. Nu, na meer dan zes jaar, vindt hij het tijd voor nieuw bloed en zoekt een opvolger. Graag tegen eind 2023.

Ann Vanassche (53), sinds november 2017 de stedelijke coördinator Economie, vindt de beslissing van Nicolas jammer, maar heeft er begrip voor. “Ik hoop op een evenwaardige opvolger, al wordt het niet gemakkelijk om zo iemand te vinden”, zegt ze. “Nicolas heeft uitstekend werk geleverd. Op vrijwillige basis, volledig gratis. Chapeau daarvoor!”

Vier kernactiviteiten

Torhout Handelt is het hechte samenwerkingsverband tussen het stadsbestuur en de plaatselijke middenstand. De koepel ook die alle vroegere straat- en handelscomités tot één geheel verenigd heeft. Momenteel zijn er 110 lokale handelszaken lid van.

Zij uit het kernwinkelgebied betalen daarvoor 250 euro per jaar, zij buiten dat kerngebied 100 euro. Uniek is dat het stadsbestuur per lidgeld hetzelfde bedrag nog eens bijlegt. Betaalt een handelaar dus 250 euro, dan wordt daar uit de stadskas 250 euro extra aan toegevoegd.

“Torhout Handelt pakt jaarlijks uit met vier kernactiviteiten”, licht Nicolas toe. “Dat zijn de Lenteshopping, de Batjes, de Winterbraderie (die vanaf dit jaar de Torhoutse Outletdagen heet) en tot slot Kerstkoopzondag.”

“Daarnaast proberen we de belangen van onze leden te verdedigen en projecten ten bate van de lokale economie uit te werken. Zo hebben we, onder impuls van onder meer Ann, in 2020 de digitale versie van de Torhoutbon gelanceerd. Sindsdien is de omzet van die bon gestegen tot om en bij de 250.000 euro per jaar. Gigantisch voor een stadje als Torhout.”

Toerisme aanwakkeren

Als voorzitter van Torhout Handelt wil Nicolas graag een opvolger met een ondernemersvisie. “Iemand die het gemeenschappelijke belang boven het belang van de eigen zaak plaatst”, zegt hij.

“Plus: iemand die probeert om het lokale, recreatieve toerisme aan te wakkeren. Ik ben er namelijk van overtuigd dat je door mensen van elders naar je stad te lokken, extra zuurstof aan de lokale economie kunt geven. Daarvoor moeten we onze troeven uitspelen: onze kastelen, fietsroutes, bossen en noem maar op. We hebben heel wat te bieden!”