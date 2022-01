Topkok Gilles Pauwels en Valerie Tack openen viswinkel Vis Ateljee

De opening liep enkele keren vertraging op, maar begin januari was het eindelijk zover: Gilles Pauwels en echtgenote Valerie Tack konden eindelijk hun Vis Ateljee openen in de Tieltstraat in Pittem. “We willen mensen inspireren om met vis te koken”, stelt het duo ambitieus.

Eigenlijk moest de viswinkel al eind vorig jaar de deuren opengooien, maar door onder meer een koelcel die vastzat in Italië en andere leveringsproblemen als gevolg van de coronapandemie moesten Gilles en Valerie wat meer geduld oefenen alvorens ze hun klanten konden ontvangen. Ze bleven evenwel niet bij de pakken zitten, want tijdens de eindejaarsperiode zette het koppel al extra in op catering. Al moest ook de voorziene opening op 6 januari opnieuw een week uitgesteld worden door een positieve coronatest binnen het team.

Nu zijn alle problemen gelukkig van de baan en Vis Ateljee kon op 13 januari voor de eerste keer de deuren openen. Mét de nodige ambitie. Zo wil het koppel vis meer inburgeren. “We willen mensen inspireren om meer met vis te koken”, vertelt Gilles. “We willen dat mensen niet enkel naar vis grijpen voor feestelijkheden of speciale gelegenheden, maar ook voor hun dagelijkse maaltijden.”

En daar zal het duo ook hun aanbod wat op afstellen. “We bieden niet-alledaagse gerechten aan. Met ingrediënten en combinaties die je niet overal ziet, maar die wel toegankelijk zijn”, licht Valerie toe.

Beste viskok van België

“Ons aanbod zal ook vaak wijzigen. Daarnaast bieden we bijvoorbeeld ook dagschotels en salades aan”, vult Gilles aan.

Gilles Pauwels is allerminst een leek als het op visbereidingen aankomt. De afgelopen jaren deed hij ervaring op in restaurants als Horseele en Boury. In 2019 was hij zelfs laureaat bij de verkiezing van ‘Beste viskok van België’, al is dat volgens Gilles Pauwels geen garantie op succes. “Ik moet me nog steeds bewijzen en wil de mensen overtuigen van mijn kunnen.” Ook werkte hij de afgelopen twee jaar als zelfstandig consultant voor traiteurs en cateraars.

Samen met zijn vrouw Valerie kiest hij nu voor een nieuwe stap in zijn carrière. “We waren al een tijdje aan het kijken om samen iets te doen”, legt Gilles uit. “Hoewel ik inderdaad al wat ervaring heb in de gastronomische wereld, is het gegeven van een viswinkel toch nieuw voor mij.” Ook voor Valerie trouwens. Zij studeerde toegepaste psychologie en werkte de afgelopen jaren in de hr-sector.

Naast de viswinkel zullen ze ook hun cateringbedrijf Ateljee G voortzetten. “Daarbij mikken we vooral op grotere feesten en recepties”, zegt het koppel.

