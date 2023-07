TOOP architectuur opent nieuw kantoor in Ieper

In de Surmont de Ieperse Volsberghestraat 12 openden Jens Theuwen en Laurent Temmerman een nieuwe vestiging van TOOP architectuur. Jens en Laurent kennen elkaar sinds hun studententijd en runnen nu twee kantoren, de tweede vestiging bevindt zich in het Oost-Vlaamse Lokeren.

TOOP is Grieks voor ‘plek’ en verwijst ook naar het West-Vlaamse woord ‘tope’, wat samen betekent. “TOOP maakt van ieder project iets uniek op maat van de klant en de omgeving”, zegt Jens Theuwen (36). Samen met Laurent Temmerman (37) is hij architect-zaakvoerder van TOOP. Jens is afkomstig uit Wervik en woont in Westouter. Laurent is een geboren Gentenaar die nu in Lokeren woont.

“We zijn schoolvrienden die in 2014 de handen in elkaar sloegen. Voordien werkten we apart, maar we zagen al snel de meerwaarde om samen te werken. Het zorgt voor een betere wisselwerking. Door op twee verschillende plekken actief te zijn, zetten we in een ruimere regio voet aan grond.”

Wisselwerking

“We zitten met onze projecten zowel in Oost -als West-Vlaanderen, al pinnen we ons daar niet volledig op vast”, pikt Laurent in. “De projecten zijn heel divers, maar waken steeds over kwaliteit en authenticiteit. Tussen de beide kantoren is een constante wisselwerking. Er is louter een fysieke afscheiding, projectmatig is alles gemeenschappelijk en we zijn heel complementair. In West-Vlaanderen is het eerder landschappelijker en in Oost-Vlaanderen is het stedelijker bebouwd. Deze variatie maakt onze job heel interessant.”

Zeecontainers

Uiteindelijk groeide TOOP de voorbije jaren gestaag verder en verwelkomden de oprichters Tjørven Rappelet en Elya Delanote in hun team. Jens: “Voor onze nieuwe locatie zaten we bij mij thuis in Westouter. Eerst binnen, als het ware tussen de luiers van de kinderen. Later hebben we zeecontainers aangekocht en zelf ingericht als kantoor. Met dit uniek concept zetten we onszelf ook op de kaart en gingen we de wereld rond.”

TUS Atelier

Intussen verhuisde TOOP Westouter sinds begin mei dus naar Ieper en binnenkort zal er ook in Lokeren een nieuw pand openen. “In Ieper zit mijn vrouw met de interieur- en decoratiezaak TUS atelier op het gelijkvloers. TOOP zit op de eerste verdieping. We kozen voor Ieper omdat het centraler gelegen is en vlotter bereikbaar is voor onze medewerkers”, aldus Jens. “In Lokeren zal het een combinatie zijn van mijn vrouw haar kledingwinkel en het kantoor. Ook onze beide vrouwen zijn dus echte ondernemers”, besluit Laurent.

