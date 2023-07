Zomerreeks B&B Bie Us: Jeroen en Marian voelen zich als God in Frankrijk

Jeroen Dewulf ruilde vijf jaar geleden zijn bedrijf als tuinarchitect in voor een kasteel in de Franse Bourgogne. Je kan in Chateau de Planchevienne terecht voor verschillende verblijfsformules en het domein van 11 hectare is ook geschikt voor allerlei evenementen.

Droom je ook van een eigen B&B in het buitenland? Of wil je op reis waar je West-Vlaams kan blijven spreken? Deze zomer logeren we bij streekgenoten die elders een tweede leven begonnen en met passie hun gasten van bed en brood voorzien. Welkom bij B&B Bie Us.

Jeroen Dewulf (48) is getrouwd met Marian Lein (46). Ze hebben drie kinderen: Pierre (16), Gilles (15) en Oscar (10). “We wonen in Frankrijk, maar de kinderen gaan nog naar school in België”, aldus Jeroen, die het kasteeldomein Chateau de Planchevienne al 13 jaar geleden aankocht. “Ik ben altijd al een grote fan geweest van Frankrijk. Samen met mijn broer heb ik vroeger nog avontuurlijke kampen georganiseerd in de Bourgogne. Ik ken de streek dus goed en bouwde er veel vriendschappen op. In diezelfde streek zijn wij destijds getrouwd.” In eerste instantie was Chateau de Planchevienne – wat verwijst naar het gehucht Planchevienne – bedoeld voor eigen gebruik. “Na verloop van tijd gingen ook vrienden er op vakantie en via mond-aan-mond-reclame breidde dat verder uit en was er telkens meer verhuur. Zo zijn we er een beetje vanzelf in gerold. Er zijn nog een zestal buren die ook in Planchevienne wonen. Het kasteel ligt in het landelijke dorpje Magny-Cours, bekend van het racecircuit.”

Chateau de Planchevienne. (foto Carl Lapeirre) © Carl Lapeirre

Het domein van 11 hectare telt het kasteel met acht gastenkamers, de hoeve La Ferme met vier kamers en twee vakantiecottages. “Het kasteel heeft al zijn authentieke troeven behouden zoals prachtige mozaïekvloeren, krakende parketvloeren, indrukwekkende schouwen en lambriseringen, adembenemende rozetten, sierlijke lusters, wandtapijten enzovoort. De bouw van het kasteel werd in meerdere fasen uitgevoerd. Het startte in de 17de eeuw met de oostervleugel en de aanliggende hoeve en eindigde in de 19de eeuw met de volledige westervleugel en de middentoren. Een eeuw geleden besloeg de oppervlakte van het domein meer dan 400 hectaren. De tuinen rondom het kasteel worden uiterst zorgvuldig onderhouden. De vele hortensia- en buxusparterres lopen in elkaar over en geven het geheel een bijzonder cachet. Het paradepaardje is het stalen tuinprieel, omstrengeld door een indrukwekkend vlechtwerk van heerlijk geurende dikke witte rozen.”

Zwembad

Zowel bij Le Chateau als La Ferme is er een verwarmd zwembad. “We bevinden ons in departement 58 La Nièvre in het zuiden van de Bourgogne, vijf kilometer verder en je bent in de Auvergne. Het domein ligt op 10 kilometer van Nevers, 40 kilometer van Moulins en 20 kilometer van Decize. Deze drie steden zijn zeker een bezoekje waard. Zowel cultureel als sportief kom je hier zeker aan je trekken. Het is ook bekend als jachtstreek. De rivier La Loire ligt een viertal kilometer noordwaarts. Door deze ligging, net ten zuiden van de Loire, hebben we het micro-klimaat te danken. Daardoor zijn de winters hier korter en de zomers langer en het weer vaak mooier dan op andere plaatsen in de Bourgogne.” Van de Kattenstad is het ongeveer 550 kilometer. “Als je de drukke momenten in Parijs weet te omzeilen, dan sta je daar in een vijftal uur. Onze gasten komen uit alle hoeken van de wereld, recent logeerden hier nog Amerikanen. De Fransen staan echter op nummer één, gevolgd door Belgen, Nederlanders en Britten. Ook Noren en Chinezen kwamen hier al over de vloer.”

Het nieuwe zwembad bij La Ferme. (gf)

Ze deden de voorbije jaren heel veel renovatiewerken. “Toen we het kochten was dit in een vervallen staat. We hebben de voorbije jaren stelselmatig delen gerestaureerd. We beschikken over een feestzaal voor allerlei evenementen, waaronder bruiloften. Intussen is alles gerenoveerd en wat we in het begin vernieuwden, zijn we intussen weer aan het opfrissen”, lacht Jeroen, die in Ieper opgroeide en jarenlang zelfstandig tuinarchitect was.

Wijnbouw

“Dat beroep oefen ik niet meer uit, al kan ik wel mij ei kwijt in onze grote parktuin. Sinds enkele jaren doen we ook aan wijnbouw, nadat we een wijngaard kochten even verderop. Twee jaar geleden konden we deze droom realiseren. De grond bij het kasteel was na bodemonderzoek niet geschikt voor wijnbouw dus zitten we enkele dorpen verder met onze wijngaard.”

De komende maanden is het hoogseizoen, maar ze staan er niet alleen voor. Zowel op het kasteeldomein als in de wijngaard werken we met personeel. In de vakantie helpen de zonen ook een handje mee. We beschikken over 15 hectare wijnranken en produceren alles zelf. Het domein heet Domaine Bois Bourbon en we verbouwen chardonnay, pinot noir, gamay en hebben ook roséwijn.”

Een permanente terugkeer naar België zit er wellicht niet in. “We voelen ons hier als God in Frankrijk. De mentaliteit hier bevalt ons enorm, iedereen kent elkaar. Bovendien hebben we in dit project ons hart en onze ziel gestoken. Het is een levenswerk. Onze band met België gaat echter niet verloren. We hebben er nog familie, en veel onmisbare vrienden.”