Zeebrugge ontvangt het meeste cruisetoeristen

Vorig jaar meerden 171 zeecruiseschepen aan in onze Vlaamse havens. Zeebrugge spant de kroon met 144 schepen, in Oostende waren het er slechts zes. Dat blijkt uit een recente publicatie van de Vlaamse havenautoriteiten.

Het totaal aantal zeecruises dat Vlaanderen aandoet, kende een gestage groei van 76 in 2005 naar 197 in 2019. Toen kwam corona, in 2020 meerden er amper zeven schepen aan. In 2022 is dit cijfer opnieuw opgeklommen tot 171 zeecruiseschepen. Deze vorm van toerisme heeft zich dus hersteld.

Onbeduidend

Zeebrugge is op dat vlak koploper en krijgt aan zijn cruiseterminal 78 procent van alle zeecruises te verwerken. Maar in vergelijking met het totaal aantal schepen die Zeebrugge binnenvaart, blijft dit cijfer onbeduidend. In de Brugse haven is amper 2 procent van alle 8.141 aanlopen van zeecruises, in Oostende slechts 0,2 procent van de 5.666 aanlopen. De cruiseschepen blijven doorgaans slechts één dag in de haven liggen.

Vlaanderen (en Brussel) verwelkomden vorig jaar 287.945 zeecruisepassagiers. Ter vergelijking: in 2005 waren het er slechts 67.775. Het absolute piekjaar tot nu toe was 2019 met 398.565 reizigers. Cruiseschepen worden alsmaar groter. Het gemiddeld aantal passagiers bedroeg in 2005 slechts 892 personen, in 2019 was dat al 2.076. Zeebrugge piekte in 2017 zelfs met 2.788 reizigers per schip, want in Antwerpen kunnen door een bocht in de Schelde slechts kleinere schepen aanmeren.

Uitstapjes

Zeebrugge verwelkomde in 2022 de meeste cruisetoeristen, met name 273.687 reizigers. In Oostende ‘spoelden’ amper 979 cruisetoeristen aan. 70 procent van alle passagiers werden geregistreerd in de haven van Brugge. Uit navraag bij touroperators blijkt dat 10 procent van de cruisetoeristen aan boord blijft en geen Vlaams uitstapje maakt. Het aandeel van cruisetoeristen in onze steden blijft beperkt, in Brugge bijvoorbeeld is dat amper 3 procent van het totaal aantal toeristen.

Interessant detail: in Zeebrugge meert een kwart van de cruiseboten op woensdag aan. Het cruisetoerisme is er nog beperkt in vergelijking met Venetië (497 aanlopen met 1,6 miljoen toeristen) en Dubrovnic (486 cruises met 768.924 reizigers), maar ligt hoger dan Dover (130 aanlopen met 205.684 toeristen) en Amsterdam (118 schepen, met 286.893 cruisetoeristen).

Duitsers

Vanuit Oostende, Zeebrugge en Antwerpen worden aan cruisetoeristen uitstapjes aangeboden naar vijftien bestemmingen. In 56 procent van de gevallen is Brugge de bestemming. De excursie duurt doorgaans vijf uren. Toerisme Vlaanderen bevroeg vorig jaar 280 cruisepassagiers. De helft van hen is afkomstig uit Duitsland, 27 procent uit de Verenigde Staten en 9 procent uit Engeland. Dit zijn Vlaamse cijfers, in Zeebrugge meren meer Britten aan.

Aan 1235 Bruggelingen werd gevraagd of zij hinder ondervinden van de cruisetoeristen. 57 procent van de ondervraagden wil liever minder cruisetoerisme. 51 procent vindt dat het door hen te druk is in de binnenstad, 56 procent oordeelt dat deze vorm van toerisme een ecologische impact heeft. 28 procent van de Bruggelingen vindt dan weer dat cruisetoerisme een positieve invloed heeft op de reputatie van hun stad.

De Brugse burgemeester Dirk De fauw heeft al aangekondigd om een diepgaandere enquête rond cruisetoerisme later dit jaar te laten uitvoeren.