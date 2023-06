Zalig fietsen langs de boorden van de Leie

Vanuit Gent koers zetten naar Deinze en cruisen langs de Leie. Het kan vlotjes dankzij de Leiestreekroute die je 58 kilometer lang de ogen laat uitkijken. Of een klassieker met alleen maar toppers. Opgepast, de kans op een stijve nek is reëel.

Soms is er niet veel nodig om je te overtuigen. In het geval van de Leiestreekroute heb je aan twee bruggen genoeg. De André Denysbrug die je moeiteloos over de Ringvaart en de R4 stuurt met meteen daarna de al net zo imposante, spiraalvormige Zoë Borluutbrug. Een architectonisch slakkenhuis dat je boven de E40 laat denderen. Onder je razende auto’s, aan de voet een bord dat aangeeft dat er vandaag al 490 fietsers passeerden. En het is pas 9.45 uur.

De bruggenestafette is immers gelinkt aan die brede fietsautostrade die pendelaars toelaat om Gent vlotjes binnen te fietsen. En eens de bruggen over, beland je in een andere wereld. Voor je een groen festijn: het Parkbos. Een landelijke idylle, compleet met scharrelkippen, was die hangt te drogen, wilde bloemenweides en genoeg banken om te verpozen in die onverwachte natuurweelde. Net wat je nodig hebt na die autostradeadrenaline.

“Aan de Maaigemdijk, een oude fotogenieke Leiebocht, kronkelt de Leie zoals alleen de Leie dat kan”

Het tracé gaat verder via vergeten paden, lindendreven, imposante eiken en nog meer Parkbos tot we in Astene op de rem staan. Want daar duikt zowaar een foodhall op, omringd door boomgaarden. Karels Fresh blijkt een foodie walhalla te zijn. Aangesterkt met de nodige suikers belanden we in Deinze om via de passantenhaven koers te zetten naar die feeërieke Leieboorden die instant bekoren.

Het begin van een langgerekt plaatje dat zijn gelijke niet kent. Met immense domeinen en jaloersmakende villa’s. Links groen in overvloed, rechts pracht en praal met zicht op de Leie. In Astene-Sas liggen er jachten en schuiten te dobberen en in ’t Oud Sashuis kunnen we, met Julien Clerc op de achtergrond, alleen maar concluderen dat het zuiden plots wel heel dichtbij lijkt. Aan de Maaigemdijk, een oude fotogenieke Leiebocht, kronkelt de Leie zoals alleen de Leie dat kan. Een troep koeien zoekt schaduw onder de eiken en wij wanen ons in een tafereel van de Latemse School.

Pure schoonheid

Alleen maar wauw-plekken dus. Geen valse noten, uitsluitend pure schoonheid. Net wanneer we ons voornemen om ons enthousiasme te doseren, verrijst het Kasteel van Ooidonk. Een middeleeuwse versterkte burcht, een van de mooiste kastelen van België, gezegend met een wondermooi park dat je toelaat om een kasteelrondje te maken.

Trappend door Deurle is dan weer als fietsen door een woonmagazine. We banen ons een weg door wolken van varens en buxus, vangen glimpen op van verborgen geluk en in de Rode Beukendreef vallen er wat beukennootjes op ons hoofd. En zo wordt dit luxueuze doolhof helemaal onweerstaanbaar. In Sint-Martens-Latem nog meer geprivilegieerd binnenkijken, maar de Latemse Meersen focussen terug op de kern, de Leie.

En bij elke trap raken we meer overtuigd van een leven langs het water. Met een eigen schuit uiteraard. Dat hoeft geen blinkend jacht te zijn, met een kano zijn we content.

Drie keer bijzonder logeren

1. Nenuphar, Gent

Nenuphar verwierf jaren geleden al naam en faam met zijn idyllische ligging langs de Leie, zijn heerlijke terras en al het lekkers dat je er geserveerd krijgt. Hier meren Gentse families al sinds de 19de eeuw aan om de stad even stijlvol te ontvluchten. De hotelkamers zijn strak, maar warm en pakken uit met dezelfde rustgevende vibe.

Vanaf € 157/nacht, www.hotel-restaurant-nenuphar.be

2. Leievilla, Deinze

Deze villa voor 12 strekt zich uit langs de Leie, beschikt over een heerlijk terras, een sauna met Leiezicht en een verwarmd zwembad. Je kunt ook een elektrische sloep of een schuit met schipper huren. Cruisen in stijl dus of zalig genieten van al dat moois op en rond die Leie.



Vanaf € 475/nacht, www.leie-villa.webnode.nl

© James Arthur

3. Villa Parkbos, De Pinte

Villa Parkbos, B&B én vakantiewoning, ligt verscholen in bosrijk groen en dit witgekalkte sprookjeshuis was ooit een kasteelboerderij. Nu is het een rustpunt waar geschiedenis, kunst en natuur samenkomen, met drie gastenkamers. Extra lang ontbijten is de norm, dus halen langslapers hun hart op.



Vanaf € 150/nacht, www.villaparkbos.be

© Buro Bonito