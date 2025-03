Woordvoerder Westtoer Dirk Marteel met pensioen: “Kusttoerisme moet blijven inzetten op spreiding in tijd en ruimte”

Oostendenaar en persverantwoordelijke van Westtoer Dirk Marteel (64) gaat met pensioen. Hij blikt terug : “Ik zag het toerisme grondig veranderen, maar zie nog tal van mogelijkheden voor de kust.” Toch legt hij zich de komende periode toe op het verhaal van de Siol, het laatste houten vissersvaartuig.

“De kust oefent op mensen uit het binnenland een enorme aantrekkingskracht uit omdat iedereen wel jeugdherinneringen heeft aan de kust. Het nostalgisch gevoel zorgt voor een meerwaarde. En mensen komen ook naar hier voor de horizon. Die zie je niet in Charleroi, Brussel of Gent. Enkel aan de kust is die niet belemmerd door gebouwen, heuvels of bomen”, zegt Dirk Marteel.

De Zeewacht

Zelfs nu nog promoot de gewezen woordvoerder van Westtoer de tijdloze troeven van de kust. “Ik ben afgestudeerd als journalist. Mijn eerste job was begin jaren ’80 bij De Zeewacht, toen nog gevestigd in de Alfons Pieterslaan. Gedurende enkele jaren was ik verantwoordelijk voor de Westkust en maakte ook reportages. Het was een heel fijne tijd.”

Nadien werd Dirk reisjournalist in binnen- en buitenland voor Het Laatste Nieuws. “Ik zag een groot deel van de wereld, behalve Azië. Eind jaren ’90 kwam ik in contact met het toenmalige Westtoerisme. Ik wilde met hen gewoon eens mijn inzichten en kennis over toerisme delen, maar ze haalden me binnen bij de persdienst (lacht). Ik maakte later ook de oprichting mee van Westtoer als volwaardig provinciebedrijf voor toerisme en recreatie. Ik ben er meer dan 25 jaar gebleven.”

Toerisme evolueert

“Het toerisme in West-Vlaanderen, en zeker aan de kust, is geëvolueerd tot een sterke economische sector. De kust is bovendien een bestemming geworden voor de vier seizoenen. Het is een boutade, maar vroeger werden aan de kust de rolluiken opgehaald op 1 juli en neergelaten op 31 augustus. Het kantelpunt lag begin deze eeuw. Terwijl de touroperators toen massaal inzetten op goedkope zonnereizen, kozen we er in het eerste strategisch plan voor om de kust te promoten als een bestemming voor het hele jaar.”

“Na 30 jaar stel ik vast dat bij de eerste zonnestralen, begin maart, iedereen aan de kust wil zijn. Voor een dichtbij-vakantie zonder veel transport. Dat is geen verdienste van Westtoer alleen. De kuststeden zijn elk op hun beurt toeristische toppers en pakken het uitstekend aan. Iedereen heeft zijn eigen authenticiteit. Toerisme is vandaag niet alleen een sterke economische pijler, maar ook een volwaardig onderdeel van de samenleving. Het is belangrijk dat kustbewoners trots zijn op hun regio. Ze zijn ambassadeurs.”

Visie

Dirk neemt momenteel zijn vakantie op, gaat over enkele weken met pensioen en spreekt vrij : “De kust kan nog altijd een voorsprong nemen door te spreiden in tijd. Niet alle zaken moeten in dezelfde periode georganiseerd worden. We moeten ook spreiden in ruimte. Niet iedereen moet op hetzelfde moment op dezelfde plaats zijn. Laat mensen plekken ontdekken die op het eerst zicht niet zo evident zijn. De kunsttriënnale Beaufort, van maart tot november, is een voorbeeld dat spreiding in tijd en ruimte kan zorgen voor meer bezoekers, meer beleving en meer kwaliteit. De toeristische sector moet blijven inzetten op die spreiding.”

Ook over zijn Oostende heeft Dirk een positieve mening : “Het blijft interessant om het pure DNA van de stad koesteren. Als je de ziel niet koestert, kun je het heden niet begrijpen en kun je je niet klaarmaken voor de toekomst. Men mag in Oostende gerust aan de slag gaan met maritiem erfgoed en dat op een hedendaagse manier brengen. De toerist gaat immers ook op zoek naar beleving en emotie.”

Siol

Er wacht Dirk geen zwart gat na zijn pensioen. Hij gaat reizen en maakt meer tijd voor de kleinkinderen. En hij heeft een bijzonder project : “Enkele jaren geleden kreeg ik telefoon met de vraag of ik Emiel Marteel kende. Hij had de vissersboot Siol gebouwd. Ik kende Emiel niet, maar vroeg het aan mijn vader. Dat was de start van een zoektocht naar mijn eigen geschiedenis en die van de Siol. Daarover schrijf ik een boek. De Siol is het laatste houten vissersvaartuig. Het werd in 1957 gebouwd op de scheepswerf Loy en voer tot 2005. Het werd door reder Willy Versluys gered van de sloop en lag eerst op de Baelskaai. Nu ligt het aan de slipway.”

“Ik zal me inzetten om het vissersvaartuig Siol op te waarderen”

Het wordt meer dan een boek. “Ik heb goede hoop dat we een manier vinden om het publiek te tonen wat de Siol was en het verhaal te vertellen over dit iconische vissersvaartuig. We gaan er geen varend schip van maken, maar er zijn wel mogelijkheden om het schip een toekomst te geven op de plaats waar het nu ligt, aan een drukke fiets- en wandelroute. Er waren al gesprekken met het stadsbestuur en ik heb daar een positief gevoel bij. Met vereende krachten komen we er.”