Wintergloed lokte al 400.000 bezoekers naar Brugge

Brugge verwelkomde de eerste zestien dagen van Wintergloed meer dan 400.000 (unieke) bezoekers in de historische binnenstad. “Dat zijn er 6 procent meer dan in dezelfde periode van 2022 en 8 procent meer dan in het precorona jaar 2019”, zegt de Brugse toerismeschepen Mieke Hoste.

“Gemiddeld telden we 30.268 bezoeker per dag, dat is 4 procent meer in vergelijking met 2022 en 7 procent meer in vergelijking met 2019”, stelt Mieke Hoste. “Over het algemeen zien we iets minder bezoekers in de drukkere weekends en iets meer bezoekers in de kalmere midweek, wat zorgt voor een betere spreiding in tijd.”

Beleving

Volgens de Brugse toerismeschepen dragen de spreiding van Wintergloed in ruimte en de kwaliteitsinjectie die zowel het lichtparcours als de kerstmarkt kregen, bij tot een meer kwalitatieve beleving van het bezoek: “Op basis van QR-codes en interviews hebben we de deelnemers bevraagd in welke mate ze Wintergloed aan familie en vrienden zouden aanbevelen.”

“Het resultaat wordt uitgedrukt in een Net Promotor Score (een score tussen -100 en +100). Een 0-resultaat wordt als positief beschouwd. De kerstmarkt haalt een NPS van 15 ten overstaan van -4 in 2022. In tegenstelling tot vorig jaar geven zowel Bruggelingen als toeristen de kerstmarkt een goede score. Inzake aankleding, sfeer- en gezelligheid en dienstverlening haalt de kerstmarkt zelfs een score van 8/10.”

Uitmuntend

“Ook het lichtparcours haalt een ‘uitmuntende’ Net Promotor Scoren van 62. In 2022 was het nog -4! De historische setting in combi met de gebruikte technieken blijken een zeer goede ‘match’. Op sfeerbeleving, toegankelijkheid en afstand worden scores boven de 8/10 gehaald.”

“De Winterbar en schaatspiste waren verleden jaar al een ‘hit’ en halen ook nu een goede NPS-score van 19”, aldus Mieke Hoste.

Mobiele data

Toerisme Brugge verzamelt bezoekerscijfers op basis van mobiele data via het Proximus-netwerk. De bezoekerstevredenheid wordt bevraagd via een tool van HelloCustomer; een bedrijf gespecialiseerd in klantenbevragingen.