Wim Willaert speelt hoofdrol in gloednieuwe imagofilm van Nieuwpoort

Tijdens het toeristisch netwerkmoment op maandag 5 februari 2024 stelde Stad Nieuwpoort zijn evenementenprogramma voor 2024 voor. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan een aantal vernieuwingsprojecten. In primeur maakte het publiek kennis met de opgefriste toerismewebsite www.visit-nieuwpoort.be en de gloednieuwe imagofilm Nieuwpoort, jouw thuishaven, met acteur Wim Willaert in een opvallende glansrol. Nadien vond de Avond van de Nieuwpoortse Ondernemer plaats waarbij vijf Awards werden uitgereikt aan verdienstelijke lokale handelaars.

Op maandag 5 februari 2024 organiseerde Stad Nieuwpoort voor de derde keer een netwerkmoment Toerisme. Hierbij werden de toeristische stakeholders geïnformeerd over de geplande evenementen en activiteiten. Ook de nieuwste projecten en beleidsacties werden voorgesteld.

Daarbij was de gloednieuwe imagofilm Nieuwpoort, jouw thuishaven de onbetwiste blikvanger. Deze video is hét sleutelelement van een brede logiescampagne die binnenkort via de digitale kanalen van de Stad over heel Vlaanderen wordt verspreid. Voor het opzetten van deze campagne kon Nieuwpoort rekenen op een subsidie van 87.000 euro van VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen red.).

Veelzijdige bestemming

De imagofilm zet Nieuwpoort meer dan ooit in de verf als veelzijdige bestemming, verklaart burgemeester Geert Vanden Broucke: “Nieuwpoort is de onbetwiste parel aan de Belgische Noordzee. Onze stad is een bruisende plek om te ontdekken én om te verblijven. Met rasacteur Wim Willaert, een talent van eigen bodem met nationale uitstraling, hebben we de juiste persoon aan boord om die boodschap versterkt de wereld in te sturen. Hij neemt de kijker meer op een inspirerende tocht doorheen Nieuwpoort en prijst zijn geliefde heimat aan als thuishaven voor fijnproevers, levensgenieters, cultuurtrippers en avonturiers. Een warmer welkom kun je je niet wensen. We zijn er dan ook van overtuigd dat dit heel wat extra mensen zal overtuigen om Nieuwpoort in de reisplannen op te nemen.”

In het verlengde van de imagofilm pakt de Stad voor zijn toeristische berichtgeving uit met een mix van communicatiedragers in een gloednieuwe, aangepaste huisstijl. Speerpunt is de toerismewebsite www.visit-nieuwpoort.be die een make-over kreeg en inhoudelijk werd gefinetuned. Dankzij nieuwe tools zoals een tripplanner wordt de website hét platform om Nieuwpoort in al zijn facetten te ontdekken.

Vismijn

Ook op vlak van toeristische infrastructuur werkt Stad Nieuwpoort aan de toekomst. Zo wordt de toeristische ontginning van de stedelijke Vismijn, het kloppende hart van de Nieuwpoortse visserijsector, voortgezet. Toerisme Vlaanderen geeft de Stad hiervoor een toelage van 161.000 euro, waarvan 60 % subsidies. Dit bedrag wordt aangewend voor een belevingsparcours over de garnaal en andere vissoorten, met duidingspanelen en VR-spelelementen. De rest van het bedrag gaat naar de installatie van nieuwe toiletten en een toegankelijk ponton voor de N.116 Nostalgie.

Op het programma staat ook de grondige opfrissing van Westfront Nieuwpoort. Van maandag 13 mei tot en met donderdag 27 juni 2024 sluit het bezoekerscentrum de deuren voor de inhoudelijke vernieuwing van de vaste expositie over de Eerste Wereldoorlog. Het permanente luik zal na de update de inundatie van de IJzervlakte in 1914 blijven belichten, zij het op een meer hedendaagse én vooral persoonlijkere manier. Westfront 2.0 opent de deuren op vrijdag 28 juni 2024.

Een derde vernieuwingsproject waar de Stad op inzet is dat van Villa Hurlebise. Dit art-decojuweel in Nieuwpoort-Bad zou in 2025 de deuren moeten openen als Huis van Toerisme. Villa Hurlebise wordt zo een uniek belevingscentrum dat moet inspireren over een bezoek aan Nieuwpoort en de regio. De gevels werden reeds vakkundig hersteld, nu is het beschermde interieur aan de beurt. De aanbesteding voor de aannemer van de interieurrestauratie is lopende. Agentschap Onroerend Erfgoed maakte 860.000 euro vrij voor de herinrichting.