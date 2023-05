Wijndomein Ravensteen heeft nu ook een camperterrein: “Het lijkt wel de Moezelstreek, maar dan met betere wijn”

Wijndomein Ravenstein boven op de Amerikaberg in Kruiseke heeft nu ook een camperterrein met negen standplaatsen. Het camperpunt is aan drie zijden omringd door wijngaarden. Dirk Talpe en echtgenote Patricia Lenoir beginnen aan een nieuw verhaal.

Het camperterrein is te bereiken via de Klijtbosstraat. Iedere plek is voorzien van stroom, water, wifi en een sorteerplaats voor het afval. Er hangen ook camera’s. “Iedere standplaats heeft de naam van een druivenvariëteit”, zegt Dirk. “Op deze rustige en unieke plek wordt het puur genieten tussen de wijngaarden en tegelijk genieten van de prachtige landschappen.”

“Bij mooi weer kunnen de gasten genieten van een lekker glas Ravensteinwijn aan de (zwem)vijver of op het zomerterras van ons wijndomein waar we in juli en augustus op zaterdagavond zes keer een Wine & Dine met een optreden organiseren. Bij minder goed weer kan je binnen in onze wijnboetiek ‘Proeven van onze Pure Passie’.

Lavasteen aangevoerd

“Gezien we in de wijngaard op een ecologische manier werken, wensen we dit ook door te trekken op ons camperpunt en wordt het water op een biologische manier gefilterd. Door een periode met veel regen schoof de ingebruikname van het terrein noodgedwongen enkele weken op. Het was nog te drassig om het terrein op te rijden. Gelukkig werd het droger en lieten we ondertussen lavasteen aanvoeren. Het eerste weekend van mei waren we meteen volzet. We krijgen heel veel vragen en reservaties. Van overal, uit binnen- en buitenland. Voor ons is dat een nieuwe wereld.”

Vorige week plantten we nog drieduizend wijnstokken bij, op ruim een halve hectare – Uitbater Dirk Talpe

De kostprijs bedraagt 16 euro per nacht. Inchecken kan vanaf 13 uur, uitchecken ten laatste om 11 uur. De uitbaters zijn de stad Wervik, het provinciebedrijf Westtoer, Toerisme Westhoek en de collega’s van Camperpunt Hooge Crater Ieper heel dankbaar voor het advies. Lang geleden begonnen Dirk en Patricia met het kweken van planten en chrysanten. Heel arbeidsintensief maar gelukkig was er hulp van hun beide ouders. De chrysanten brachten steeds minder op en ondertussen zijn de serres verdwenen. De totale ommekeer werd ingeluid in 2017 met de eerste wijnranken. “Ondertussen komen we in totaal uit op zes hectare wijnbouw”, zegt Dirk. “Vorige week plantten we nog drieduizend wijnstokken bij, op ruim een halve hectare.”

Met dus nu ook het campertoerisme is men begonnen aan iets totaal nieuws. “Je hebt hier vrijwel alles in de regio, er zijn hier in de buurt zoveel toeristische troeven”, vertelt Dirk. “Met onder meer fiets- en wandelroutes van Ieper tot Kortrijk en over de landsgrens in Noord-Frankrijk en de provinciegrens richting Komen-Waasten in Wallonië. In samenwerking met D-cycles uit Geluwe verhuren we e-bikes. Via de knabbelkasten van de Dienst Toerisme van de stad is een ontbijt, picknick of een hapjesbox mogelijk.”

Naast het camperterrein op het recreatiedomein De Balokken heeft de stad Wervik er nu een tweede plek bij. “Camperpunt Ravenstein is voor onze stad een extra troef”, zegt burgemeester Youro Casier (Vooruit). “We verdubbelen op ons grondgebied het aantal camperplaatsen en tonen aan dat samenwerken loont. De campers gaan hier kunnen genieten van de rust en prachtige omgeving. Onze lokale handel en het toerisme gaan hiervan de vruchten plukken.”

We zijn overtuigd dat dit zeker een voltreffer zal worden en in onze streek een grote troef wordt – schepen van Lokale Handel Yves Obin (CD&V)

“Het lijkt hier wel of we in de Moezelstreek vertoeven maar dan wel met betere wijn”, lacht schepen van Toerisme Geert Bossuyt (Vooruit). “De rustige groene omgeving was misschien wel de drijfveer.” De initiatiefnemers kregen ook subsidies van de provincie.

“Woorden als innovatie en creativiteit zijn hier zeker op hun plaats”, zegt schepen van Lokale Handel Yves Obin (CD&V). “We zijn overtuigd dat dit zeker een voltreffer zal worden en in onze streek een grote troef wordt.”

Zoon in Zuid-Afrika

Camperpunt Ravensteun is voor driekwart omringd door wijngaarden. “Waaronder ook wijngaarden van Le Plat Pays uit Zandvoorde”, vertelt Dirk. “Die zijn nog maar vorig jaar aangeplant. Ik sta in voor het onderhoud, zoals sproeien en onkruid schoffelen. Later is het de bedoeling dat hun wijn hier wordt gemaakt.”

Dirk (55) en Patricia (52) hebben drie kinderen Joke, Lore en Jonas die vinologie studeert. Sinds enkele weken is hij op stage in Wellington Zuid-Afrika, waar hij tien weken blijft. Eerder liep hij al stage in Bordeaux. Er is dus veel kans dat de tweede generatie op Wijndomein Ravenstein aan de slag gaat.

