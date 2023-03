Westtoer verwacht in mei toeristengolf aan de kust

De nieuwe vakantieregeling in Franstalig België zorgt voor een verschuiving van het toerisme in onze provincie. De krokusvakantie was de eerste grote test, toen mochten de kustgemeentes een pak minder toeristen verwelkomen dan andere jaren. Maar volgens gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu is er nog niet meteen reden tot paniek.

“Westtoer heeft een bevraging gedaan in Franstalig België. Daaruit bleek dat meer dan 50 procent van de respondenten het vooral zag zitten om in tijdens hun lentevakantie in de eerste helft van mei (vervanging van de paasvakantie, red.) aan onze kust te verblijven, zowel in de vorm van dagjestoerisme als overnachtingen. Ook in onze buurlanden hebben veel mensen op dat moment vakantie, we verwachten dus wel een toeristengolf”, aldus de gedeputeerde, als antwoord op de vraag van provincieraadslid Kurt Himpe.

Midden tot eind mei zal opnieuw geëvalueerd wat het uiteindelijke effect van deze vakantiespreiding is op het toerisme in West-Vlaanderen en hoe daarop moet ingespeeld worden. Op vraag van Kurt Humpe liet de gedeputeerde ook weten dat Westtoer bij het begin van dit schooljaar de communicatie aan het adres van Franstalig België werd aangepast ana de nieuwe vakantieregeling, om die doelgroep zo goed mogelijk te kunnen bereiken. Ook wordt er samengewerkt met regio’s in Noord-Frankrijk om het toeristisch aanbod van onze provincie via verschillende kanalen te promoten.