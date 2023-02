Westtoer trekt stekker uit project Coast Greeters: “Te waardevolom zomaar te laten schieten”

De provincie zal niet langer het project Belgian Coast Greeters ondersteunen. Coast Greeters zijn inwoners van kustgemeenten die toeristen rondleiden in hun badplaats. “Jammer en ik hoop dat het opgepikt wordt door de lokale diensten voor toerisme”, zegt Erik De Decker, Coast Greeter van het eerste uur. Toerisme Oostende onderzoekt of ze het kunnen overnemen.

‘Greeters’ zijn plaatselijke inwoners die toeristen rondleiden in hun stad. Het project bestaat in alle grootsteden en in 2012 werd het ook aan de kust geïntroduceerd als ‘Belgian Coast Greeters’. “Als je een stad wil bezoeken, dan moet je een gids boeken. En als je een stad wil beleven, dan neem je best een greeter’, zegt Erik De Decker, die sinds de start mensen rondleidt in zijn Oostende.

Concurrentie voor de bestaande stadsgidsen zijn de greeters niet : ze mogen maximaal zes personen meenemen, geen geld vragen voor hun toer, mogen de rondleiding naar eigen interesse invullen en maken vaak nog promotie voor de plaatselijke gidsen of gidsbeurten. “We namen de bezoekers op sleeptouw en lieten hun een andere, eigenzinnige kant van de stad zien. Ikzelf deed dat op de Oosteroever, de Belle Epoquewijk, langs de Spuikom… en stapte ook met mensen op het strand tot De Haan om met de tram terug te keren”, zegt Erik.

Stekker eruit

Westtoer besliste om het project niet verder te zetten. Ellen Bruynoghe, regiomanager Kust bij Westtoer: “De Belgian Coast Greeters betekenen een meerwaarde in de beleving voor bezoekers. De boekingen op de website zijn de jongste jaren verminderd. Westtoer en de diensten voor toerisme aan de kust hebben in consensus beslist om de overkoepelende werking rond de greeters vanuit Westtoer stop te zetten.”

“De diensten voor toerisme onderzoeken momenteel of ze het format van de Belgian Coast Greeters lokaal zullen overnemen. Elke kustgemeente krijgt op deze wijze de kans om de gidsbeurten van de lokale greeters te integreren in de werking van de toeristische dienst. Westtoer blijft de werking van de greeters een warm hart toedragen”.

Cijfers

Het project is kennelijk op de terugweg : het aantal greeters liep terug van 45 naar 22. “De jongste jaren is het individuele fietsaanbod aan de kust gegroeid”, zo luidt het bij het provinciebedrijf. Maar Westtoer maakte nu ook niet echt zware promotie : op de website waren de greeters moeilijk te vinden, veel promotie is er nooit voor gemaakt en nog voor het officiële opdoeken werd de link al offline gehaald.

En ook de cijfers laten een genuanceerd beeld zien : het aantal boekingen varieert tussen 121 (2020/coronajaar) tot 264 (in 2017), met een gemiddelde van 171 boekingen per jaar. In 2022 waren er 132 boekingen; niet het laagste cijfer en zeker niet de grote daling die aangegrepen wordt om het op te doeken, ook als je weet dat die 132 bezoeken vorig jaar gebeurden door slechts 22 greeters.

Mooie tijd

“Mijn eerste bezoeker was al meteen een vuurdoop, want het was een Franse dame”, zegt Erik, die als local erg trots was dat hij zijn stad kon tonen. “In 2017 deed ik 17 greetings en ik blik daar heel tevreden op terug. Er waren mooie herinneringen. Zoals die keer dat iemand op zijn verjaardag toevallig Herr Seele ontmoette tijdens zo’n tocht. Of die keer dat een groep afgestudeerden een tocht wou die vooral langs cafés zou passeren.”

Erik ontdekte als klant ook al Brussel, Berlijn, Gent en Madrid met lokale greeters van daar. En hij vat de evolutie : “Ik begrijp dat greeters in de loop der jaren afhaakten. In Oostende startten we met 16 en nu waren we nog met zes. Toch is het project te waardevol om te laten schieten. Ik ben er voorstander van dat Toerisme Oostende het overneemt. Maar het moet realiseerbaar zijn. Er moet voldoende garantie zijn dat mensen die een coast greeter boeken, ook effectief de wandeling kunnen maken. Ik wil morgen meteen weer greeten, want het blijft een boeiende manier om een stad te ontdekken.” Het klinkt als een oproep naar zijn stadsgenoten om zich ook te melden als greeter.

Toerisme Oostende

“We vernemen de beslissing pas. We zijn er nog niet uit of we het project verder zetten”, zegt Pieter Hens, manager bij Toerisme Oostende. “Nu leggen we de puzzelstukken, gaan na of en welke werking er kan zijn en of er voldoende vraag, aanbod en kwaliteit is. De komende weken hakken we de knoop door.” Hij is vol lof over Erik : “Hij is een erg gemotiveerde greeter met een mooi parcours, maar de beslissing om verder te zetten hangt ook af van het aanbod aan greeters.”