Westtoer stelt vernieuwde Vredesfietsroute voor: “Picknickzones aan Hill 60 en Site John MacCrae”

Westtoer stelde donderdag in Ieper de vernieuwde Vredesroute voor. Het aangepaste traject van 45,2 km gidst je langs WO I-sites, bijzondere natuur en panorama’s in de regio Ieper, Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke.

De lancering van de vernieuwde Vredesfietsroute kadert in een volledige herwerking van het recreatieve fietsaanbod in West-Vlaanderen. In totaal worden 25 nieuwe fietsroutes gelanceerd. Zeven werden vorig jaar al voorgesteld. De Vredesfietsroute is de veertiende van achttien die in het voorjaar van 2023 gelanceerd wordt.

Stilteplek

“Vanuit Vredesstad Ieper verken je het vroegere front van de Eerste Wereldoorlog op de Ieperboog”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde voor Toerisme. “Het Soldatenfriedhof in Langemark-Poelkapelle is een aangrijpende stilteplek. Boven aan het gigantische Tyne Cot Cemetery krijg je een mooi uitzicht op de streek. De Mijnenslag van 2017 laat zich goed zien in de Caterpillarkrater in provinciedomein De Palingbeek. Wie meer wil weten over de meest beslissende slag va de oorlog aan het Westfront moet een kijkje nemen in het Memorial Museum Passchendaele 1917. Vanuit de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Zonnebeke geniet je over een prachtig uitzicht op de weidse omgeving.”

Prachtige natuur

“De route voort je ook door prachtige natuur zoals de Gasthuisbossen, Zillebekevijver, De Palingbeek en het Polygoonbos”, vervolgt Lahaye-Battheu. “Tussendoor kan je even uitblazen op een gezellig terras, bij hoeveproducenten of op een leuk picknickplekje. Je passeert onder andere picknickzones aan Hill 60 en de Site John MacCrae.”

Geen aparte folder

De route wordt bewegwijzerd met zeshoekige bordjes en kent startpunten aan Toerisme Ieper, De Palingbeek, de Markt van Langemark en Toerisme Zonnebeke. Van de route is wel geen aparte folder meer te verkrijgen. Alle nieuwe en herwerkte routes worden geïntegreerd op de fietsnetwerkkaarten. Deze zijn vanaf eind maart te verkrijgen via de webshop van Westtoer en toeristische diensten en bezoekerscentra. (TOGH)