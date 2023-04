Westtoer presenteert nieuwe Bulskampveldfietsroute

In provinciaal domein Bulskampveld presenteerde Westtoer dinsdagnamiddag een vernieuwde versie van de Bulskampveldfietsroute. Fietsliefhebbers kunnen het nieuwe traject van 56 kilometer afleggen en vinden onderweg dertien hotspots met verhalen en weetjes van het landschapspark.

De laatste jaren herwerkte Westtoer het volledige aanbod aan recreatieve fietsroutes in de provincie. Aan de hand van nieuwe fietspaden, natuurgebieden en aangepaste stopplaatsen wil de provinciale dienst de fietsers in West-Vlaanderen extra beleving bezorgen. In totaal werden al 24 fietsroutes geopend. De Bulskampveldfietsroute is de 25ste en laatste in deze reeks. Westtoer organiseert in 2023 een themajaar rond fietsen en wandelen vanuit het nieuwe merk ‘Visit West-Vlaanderen’. Hiermee wil Westtoer niet alleen de fiets- en wandelmogelijkheden belichten, maar ook de gastronomische troeven van de provincie in de kijker zetten.

QR-code

Bij de Bulskampveldfietsroute vinden fietsers op dertien plaatsen een QR-code. Wie die inscant, komt uit op een filmpje met meer informatie over de omgeving. “Zo weerspiegelt de hotspot in hartje Sint-Maria-Aalter de 19de-eeuwse vlucht naar een beter leven. In Kruiskerke werd de hotspot ingericht als een kerk met gotische poort en altaar. Daar kan je onder andere het verhaal lezen van het ontstaan van de parochies. Op het provinciedomein leggen de kleine kasteeltjes dan weer vlot de link naar het verhaal van de kastelen en de landgoederen. Bij de vleermuisbunker aan het kanaal in Oostkamp kan je voortaan picknicken aan een steiger die het verhaal van het kanaal insinueert en in de Sint-Pietersveldstraat in Wingene tuur je door de zendmastkijkers. Kortom, de route toont je niet alleen het mooie Landschapspark Bulskampveld, ze brengt ook de vele verhalen tot bij de bezoeker”, aldus Sabien Lahaye-Battheu gedeputeerde voor Toerisme.

Voor de realisatie van de fietsroutes kan Westtoer rekenen op steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de provincie zelf en de vijf gemeenten in en rond het landschapspark Bulskampveld.