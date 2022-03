Westtoer geeft populaire Boterlandfietsroute upgrade: “Eindeloos fietsen langs verkeersluwe wegen”

In het stadhuis van Diksmuide werd de nieuwe Boterlandfietsroute officieel geopend. De Boterlandfietsroute is een populaire fietsroute van 44,7 km waarvan de naam verwijst naar de zuivelboeren in de streek die op marktdagen hun boter en kaas langs de beken en kanalen naar het centrum van de stad brachten.

“In 2011 kozen we voor de baseline Diksmuide geeft je ademruimte. Wandelaars maar zeker ook fietsers kunnen hier volop genieten en profiteren van die ademruimte via een gevarieerde waaier aan fietslussen en een uitgebreid knooppuntennetwerk en thematochten voor jong en oud”, aldus burgemeester Lies Laridon.

Steigerfietspad

“Samen met diverse instanties investeerden én investeren we continu in de hardware voor de fietser, namelijk de fietspaden. We realiseerden naar aanleiding van de herdenkingsjaren 2014-2018 enkele fiets- en wandelverbindingen aan de frontlijn en langs de IJzerdijk.

Het houten steigerfietspad langs de IJzerdijk wordt binnenkort doorgetrokken tot aan de IJzertoren en er wordt ook geïnvesteerd in fietspaden langs Roesdamme richting Veurne of langs de Schoorbakkestraat in Pervijze die een nog fietsveiligere verbinding creëren voor de inwoners en bezoekers.

In 1988 creëerde de toenmalige Diksmuidse toerismedienst de oude Boterlandroute. Westtoer nam de route in 2000 over. Intussen staan we – met dank aan Westtoer – voor een nieuwe generatie fietsroutes en zijn we bijzonder blij dat Westtoer onze geliefde Boterlandfietsroute een upgrade heeft gegeven”, zegt de burgemeester nog.

De Boterlandfietsroute brengt fietsers op een vlak parcours naar de meest bijzondere plekken via fietsveilige wegen. Hoogtepunten onderweg zijn unieke natuurgebieden als de beschermde komgronden van Lampernisse of de Viconia-kleiputten in Stuivekenskerke, ideale plekken ook voor vogelspotters. Onderweg is er ook veel aandacht voor het WO I-erfgoed. De Duitsers geraakten in dit waterrijke gebied maar op enkele plekken over de IJzer.

Westhoekverhaallijn

“De realisatie van de nieuwe fietsroute past perfect binnen de Westhoekverhaallijn Van de bergen naar de zee. Want hoe kan je het mooie landschap in de Westhoek beter ontdekken dan al fietsend? Fietsen is populair in de regio en er is een groot recreatief aanbod uitgewerkt maar toch is het belangrijk te blijven inzetten op basisinfrastructuur, fietsvriendelijkheid en onthaal voor fietsers”, aldus gedeputeerde voor toerisme Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter van Westtoer.

Uniek landschap

“Kwaliteit staat voorop bij de nieuwe fietsroutes. Eindeloos fietsen langs verkeersluwe wegen en over vrijliggende paden door een uniek landschap zorgt ervoor dat je echt goesting krijgt om de Westhoek, dé fietsregio bij uitstek in onze provincie, met de fiets te gaan verkennen.”

(AC)