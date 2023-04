Westouter krijgt eerste camperpunt van Heuvelland

In Westouter werd met de start van de paasvakantie het eerste camperpunt van de gemeente Heuvelland geopend. “Met Gent-Wevelgem vorige weekend hadden we een geslaagde try out,” zeggen de uitbaters Guénaël Verdonck en Elien Melis. “Voor de komende twee weken paasverlof zien we de reservaties vlot binnenkomen.”

Het camperpunt is gelegen op de terreinen van hun loonwerkbedrijf in de Poperingestraat in Westouter en biedt 25 verharde plaatsen aan voor camperaars. “Die staan te midden een fruitboomgaard met het prachtige uitzicht op de mooiste heuvels van onze gemeente. Het ideale vertrekpunt dus voor een van de talrijke prachtige wandel- of fietsroutes”, klinkt het bij Guénaël en Elien.

“Westouter is rijkelijk voorzien van allerhande activiteiten. Dit varieert van boswandelingen tot wijndegustaties. Verder telt Westouter heel wat gezellige drank- en eetgelegenheden. In een gezellig ingerichte retrocaravan naast de oprit bieden we voor onze camperaars alvast de nodige streekinformatie aan.”

Het camperpunt is genoemd naar de locatie waar op de hoeve recht tegenover de camperplaats een pittoresk cafeetje was, Cafe ’t Heksken. ’t Heksken beschikt over camperplaatsen van 6x10m of groter, met eigen elektriciteit, wifi en tuintje met prachtig uitzicht.

“Aan het begin van de camping is er een lozingspunt voor grijs water en chemisch toilet, alsook een watertappunt en een afvalverzamelpunt. Voor de kinderen is er een schommel, glijbaan en uitgestrekte groene vlakte.”

Tweede camperplaats bij de Kosmos

Ondertussen startte schepen van toerisme Bart Vanacker verkennende gesprekken op met het Agentschap Natuur en Bos om ook een camperplaats in te richten op de bovensite van de Kosmos in Westouter. “Eenmaal de parking definitief wordt aangelegd zijn camperaars er van harte welkom. Op dit moment hebben er een aantal al de weg naar het domein gevonden. Er zijn wel nog een voorzieningen als een sanizuil en laadpalen.”

Betreffende het overbekende hotel op de site krijgen de plannen van de nieuwe eigenaar Hendrik Daem uit Westouter traag vorm. Deze zomer wordt een tipje van de sluiter gelicht. De eerste resultaten zijn voorzien voor 2028 en de grote opening in 2034, want dan bestaat de Kosmos 100 jaar. Het hotel werd in 1934 gebouwd als jeugdhotel.

In de jaren 60 tot 80 was het een heel bekende plaats voor jongeren. Het originele gebouw Kosmos werd voor de eerste keer uitgebreid in 1965 met een café/restaurant. In 1974 werd de cafetaria grondig uitgebreid en in 1992 werd de veranda aangebouwd. Dit gebouw werd in 2004 geklasseerd als beschermd monument.

Meer informatie over camperpunt ’t Heksken: www.theksken.be