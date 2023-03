West-Vlaanderen wil meer dan ooit hét fiets- en wandelmekka zijn en lanceert 25 nieuwe routes: “We hebben zoveel troeven”

Met tal van nieuwe fietsroutes en vernieuwde wandelnetwerken lanceert Westtoer een nieuw West-Vlaams themajaar rond fietsen en wandelen. Op het fietsnetwerk van ruim 3.000 kilometer werden 25 nieuwe bewegwijzerde routes ingericht en het wandelnetwerk Heuvelland kreeg een stevige uitbreiding. Het nieuwe merk Visit West-Vlaanderen overkoepelt het volledig aanbod. “In 2022 telden we in 6,8 miljoen recreatieve fietsers”, zegt Westtoervoorzitter Sabien Lahaye-Battheu.

Recreatie wordt het belangrijkste speerpunt van Westtoer in 2023. “Het West-Vlaams fietsnetwerk bestaat 17 jaar, de flexibiliteit om zelf je fietsroute samen te stellen, wordt erg geapprecieerd”, legt gedeputeerde en Westtoervoorzitter Sabien Lahaye-Battheu uit.

“Uit onderzoek blijkt dat veel fietsers het net makkelijk vinden om de hele fietstocht dezelfde routeborden te volgen. Het aanbod van fietsnetwerk en bewegwijzerde fietsroutes blijft een unieke troef voor het toeristisch-recreatief aanbod in de vier West-Vlaamse regio’s. Het fietstoerisme is goed voor een jaaromzet van ongeveer 120 miljoen euro.”

Overal aanwezig

Dit jaar presenteert Westtoer liefst achttien nieuwe fietsroutes. Zeven daarvan zijn vorig jaar al voorgesteld. De nieuwe trajecten vervangen een reeks klassieke bewegwijzerde lusvormige routes. Die zorgen voor een betere spreiding over de hele provincie. “In elke stad of gemeente is nu een Westtoer-fietsroute aanwezig.”

Tegen 2025 moet het project Horizon 2025 West-Vlaanderen 20 tot 25 iconische uitkijkpunten schenken

Ook wandelen wordt extra in de verf gezet. West-Vlaanderen telt nu veertien wandelnetwerken. “Met de knooppunten kunnen wandelaars een eigen route uitstippelen of een bewegwijzerde suggestieroute volgen. Dit voorjaar wordt het wandelnetwerk Heuvelland uitgebreid richting Wulvergem, Mesen en Wijtschate. Ook de verbinding met het wandelnetwerk Hoppeland en Ieperboog wordt dit jaar gerealiseerd.”

Uitkijkpunten

Tegen 2025 moet West-Vlaanderen 20 tot 25 uitkijkpunten hebben. Een plan dat kadert in het project Horizon 2025. “De voorbije jaren zijn er al tien uitkijkpunten voorgesteld”, gaat Sabien Lahaye-Battheu verder. “ Ruim 300.000 bezoekers konden genieten van de mooie vergezichten. Binnen afzienbare tijd worden nog een reeks uitkijkpunten voorgesteld: het Klankpanorama Dranouter, de kerktoren van Lissewege, de Sint-Annakapel in Dentergem, de kerktoren van Lissewege, het Westerpunt i De Panne, Het belfort van Menen en de Pompentoren in Eernegem).

Het gloednieuwe gratis magazine Visit West-Vlaanderen zet alle troeven van onze provincie in de verf. © PVH

Daarnaast zijn ook 34 nieuwe picknickzones langs de fiets- en wandelnetwerken beschikbaar. Tegen eind 2024 moet elke West-Vlaamse stad of gemeente minstens één picknicklocatiehebben. Het picknickmeubilair is ontworpen door topdesigner Stefan Schöning.

Nieuwe fiets- en wandelbox

Voor het Brugse Ommeland, Kust, Leiestreek en Westhoek zijn vier nieuwe fietsnetwerkkaarten verkrijgbaar. De nieuwe kaarten bevatten niet enkel het knooppuntennetwerk, maar tonen meteen ook de suggestiesroutes.

Dit najaar lanceert Westtoer nog vier nieuwe wandelboxen die per regio het volledige wandelaanbod zullen bundeen

“De kaarten kregen hiermee een extra laagje, maar aan de knooppunten zelf werden geen wijzigingen aangebracht. Recreanten die in het verleden een kaart kochten, kunnen die probleemloos blijven gebruiken. Een nieuwe pocket bundelt alle bewegwijzerde fietsroutes, aangevuld met extra tips. De pocket is afzonderlijk verkrijgbaar maar wordt ook gratis toegevoegd aan de fietsnetwerkbox. Alle bewegwijzerde fietsroutes zijn ook online te vinden met telkens handige GPX-coördinaten of een uitgetekende routekaart om te downloaden.”

Westtoer presenteert dit najaar nog vier nieuwe wandelboxen die per regio het volledige wandelaanbod van routes en netwerken zullen bundelen.

Nieuw merk in het leven geblazen

Westtoer zal het vernieuwde fiets- en wandelaanbod via het nieuwe merk Visit West-Vlaanderen promoten. “Fietsen en wandelen in West-Vlaanderen gaat samen met proeven van de goede dingen in het leven”, klinkt het.

“Visit West-Vlaanderen toont aan dat West-Vlaamse fiets- en wandelroutes zich onderscheiden door een uniek DNA. Naast de bijzondere trajecten bieden ook de vele stopplaatsen een extra dimensie en troef. Cafés en terrassen, hoeve- en streekproducenten en de vele chefs zorgen voor bijzondere momenten om te genieten.”