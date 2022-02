West-Vlaanderen blijft dé gastronomische topprovincie

Dit jaar presenteert het provinciebedrijf Westtoer ‘Het Lekkere Westen’ een themajaar over gastronomie: 170 chefs schotelen de gastronomische troeven van West-Vlaanderen voor. Lokaal en duurzaam zijn de blikvangers. Samen met de chefs zijn ook de streekproducenten en tal van lekkere adressen de sterkhouders van het eigentijds West-Vlaams culinair landschap. Met 30 Michelinsterren en 188 restaurants met een Gault&Millau-notering blijft West-Vlaanderen dé gastronomische topprovincie. Ambassadeur van Het Lekkere Westen in 2022 is de Brugse choc-o-latier en chef-kok Dominique Persoone.

Volgens Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer, is de culinaire rijkdom van West-Vlaanderen groot: “Onze West-Vlaamse chefs zijn toonaangevend. Ze bewijzen hoe een authentieke aanpak met aandacht voor lokale troeven een meerwaarde betekent voor het toeristisch imago van een regio. Het themajaar plaatst ook de streekproducten, unieke cafés, toffe logies en zelfs originele picknicks in de kijker. Het Lekkere Westen is dus een goede reden om de gastronomische schatten van de vier toeristische regio’s en Brugge te komen ontdekken. Grote en kleine adressen vertellen een uniek verhaal.”

Sterke cijfers

West-Vlaanderen telt niet toevallig een hele reeks topchefs: ook de landbouwsector, de Noordzee en de hotelscholen zijn sterk onderscheidend. Zo positioneert West-Vlaanderen zich meer dan ooit als dé gastronomische topbestemming voor een daguitstap of meerdaagse trip. Naast de vele chefs liggen ook de streekproducenten mee aan de bron van de West-Vlaamse, culinaire rijkdom.

Enkele cijfers. West-Vlaanderen telt één vijfde van alle Belgische Michelinsterren, 188 restaurants kregen een Gault&Millau notering, 70 procent van de Belgische kazen wordt geproduceerd in West-Vlaanderen, één vierde van de Belgische bioboeren bevindt zich in West-Vlaanderen, 95 procent van het beroemde Rood runderras graast in West-Vlaanderen, 564 streekproducten kregen het label ‘100% West-Vlaams’, West-Vlaanderen telt 58 brouwerijen, 27 wijnboeren en 70ha wijngaarden, De Noordzee is bron van ruim 30 verschillende, smakelijke vissoorten

38 nieuwe Lekkere Westen-chefs

De 170 chefs uit Brugge, het Brugse Ommeland, de Kuststreek, de Leiestreek en de Westhoek zijn geselecteerd door Westtoer en Horeca West-Vlaanderen. De selectie telt 38 nieuwe adressen.

In het Brugse Ommeland vertellen zeven nieuwkomers een sterk verhaal over de streek: Bourgognehof (Ichtegem), Sapporo (Jabbeke), De Bietemolen (Lichtervelde), Poer (Lichtervelde), La Vida (Tielt), Brasserie Fiston (Varsenare), Bistro by Sven (Zedelgem). De Republiek is de nieuwkomer van Het Lekkere Westen in Brugge.

De Kust presenteert een selectie van tien nieuwe chefs voor Het Lekkere Westen: Onism (Blankenberge), Cédric (Knokke-Heist), Sea Horse (Koksijde-Oostduinkerke), Boîte (Koksijde-Oostduinkerke), Kapelle (Middelkerke), Tabl’O (Nieuwpoort), Brasserie Henry (Oostende), Boucquez (Oostende), Plassendale (Oostende), Amuzee (Zeebrugge).

De Leiestreek telt acht nieuwkomers: Marcus (Deerlijk), Vonk gastrobar (Izegem), ViEr (Kortrijk), CRKL (Roeselare), Suurplas (Roeselare), ARhus Café (Roeselare), Bistro Lin’eau (Sint-Baafs-Vijve), La Descente du Pont (Spiere-Helkijn).

Ook de Westhoek onderscheidt zich met twaalf nieuwe adressen: d’Oase (Alveringem), Koer-gette (Diksmuide), ’t Oud Kerverijtje (Heuvelland), Sparhof (Heuvelland), eetcafé ’t Folk (Heuvelland), Puur (Houthulst), Découverte (Ieper), Bacon (Ieper), De Steenen Haene (Ieper), Ariane (Ieper), Goeste (Poperinge), Barisdam Bistro (Kortemark).

Culinaire schatkamer

Voor Dominique Persoone, de ambassadeur van Het Lekkere Westen, is West-Vlaanderen één grote culinaire schatkamer: “Ik ben fier om ambassadeur te zijn van Het Lekkere Westen. Want West-Vlaanderen heeft zich door de jaren heen sterk geprofileerd als lekkerste provincie. Onze hedendaagse, gastronomische troeven ontsluiten de culinaire eigenheid van elke regio én hebben internationale allure.”

“Ik reis de wereld rond maar telkens opnieuw stel ik vast dat West-Vlaanderen een uniek verhaal vertelt, met respect voor duurzaamheid én een grote liefde voor onze streekproducten. Het Lekkere Westen is een grote meerwaarde voor het toeristisch imago van onze provincie. En bovendien: we mogen best een beetje meer trots zijn op onze troeven”.

Lokaal en duurzaam

Lokaal en duurzaam zijn belangrijke pijlers voor de West-Vlaamse chefs. Ze kiezen dikwijls voor seizoenproducten uit de onmiddellijke omgeving. Dagvers aangeleverd door lokale producenten en op een milieuvriendelijke manier geproduceerd.

De Republiek is de Brugse nieuwkomer in Het Lekkere Westen: “De Republiek is een creatief knooppunt in het hartje Brugge. Als uitvalsbasis voor organisaties die inzetten op ondernemen, stadsvernieuwing en duurzaamheid omarmen we ook de werking van het Brugs Food Lab. Samen met de leden van dit netwerk willen we duurzame voeding breed implementeren in de Brugse regio”, aldus Bart Geernaert, coördinator van De Republiek.

Authentieke cafés

Naast chefs gaan ook logies aan de slag met streekproducten, om de klok rond een authentieke culinaire ervaring aan te bieden aan hun gasten. Hierbij presenteren 100 logiesadressen streekontbijten en arrangementen met lokale producten en dranken. Het Lekkere Westen zet ook een hele reeks authentieke cafés in de kijker. Fietsers en wandelaars kunnen op culinaire ontdekking langs verschillende foodroutes, met stopplaatsen op smaakvolle adressen waar men kan genieten van lokale delicatessen (van hoeve-ijs tot fruitsappen, bieren en streekgerechten).

Van hoevepicknicks tot bier

De website van Het Lekkere Westen toont tal van locaties voor een smakelijke én originele hoevepicknick. De Lekkerste Agenda op de online kanalen van Het Lekkere Westen presenteert het uitgebreide aanbod aan smaakvolle evenementen. In het voorjaar brengt een nieuw magazine een hele reeks mooie verhalen over Het Lekkere Westen. Dit magazine is gerealiseerd met steun van het Europees project Business Model Booster. In het najaar staan de West-Vlaamse bierbeleving en de Noordzeegastronomie centraal. In september presenteert Het Lekkere Westen een biermagazine over de West-Vlaamse brouwerijen, de vele bieren en hun producenten.

Info: www.hetlekkerewesten.be