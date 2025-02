“We moeten weer een prioriteit maken van de kust”: minister Depraetere duidelijk over haar plannen voor onze provincie

De kust is een nieuwe beleidsprioriteit voor Toerisme Vlaanderen. Dat blijkt toch na een vraag van Vlaams parlementslid Simon Bekaert (Vooruit) aan minister Melissa Depraetere (Vooruit). Bekaert verwees hierbij naar de vorige Vlaamse regering, die West-Vlaanderen volgens hem zwaar onderbedeelde.

“Toen ik startte op het departement toerisme vond ik het opmerkelijk dat de Kust geen prioriteit bleek te zijn in de themalijnen. Ik vind het niet meer dan terecht dat we daar weer een prioriteit van maken. Daarom heb ik in de beleidsnota Toerisme het nieuwe prioriteitenthema toegevoegd, Kust en Water”, aldus minister Depraetere.

Samenwerking met Westtoer

“Toerisme Vlaanderen zal nu de themalijn Kust en Water verder ontwikkelen, en samen met alle kustpartners een aanbod uitbouwen om nog meer internationale bezoekers te overtuigen om naar onze kust te komen. Niet alleen in de zomer, maar het hele jaar door. We gaan hierbij samenwerken met het provinciaal agentschap Westtoer. Het uitbreiden van de toeristische beleving moet niet alleen een economische, maar ook een democratische meerwaarde creëren”, gaat Depraetere verder.

“Een belevingscentrum voor blauwe economie zou daarin kunnen passen. Samen met publieke en private partners aan de kust onderzoeken we hiertoe de mogelijkheden. Ik kan daar nog geen exacte timing of bedrag op plaatsen. Dat zit nog in de startfase. Het is nog iets te vroeg daarvoor. We zullen daar natuurlijk zo snel mogelijk mee aan de slag gaan.”

Te weinig aandacht

Simon Bekaert: “Het thema kust en water is een belangrijk nieuw thema voor Toerisme Vlaanderen. Onder de vorige Vlaamse regering werd West-Vlaanderen op het vlak van steun voor toeristische projecten zwaar onderbedeeld. Het is goed dat deze scheeftrekking wordt rechtgezet, zowel aan de kust als in de rest van West-Vlaanderen.”

Bekijk hier het fragment uit de vergadering: