“We blijven een aantrekkelijke bestemming”: Ieper opnieuw meest gastvrije stad van België volgens Booking.com

Voor de derde keer prijkt Ieper bovenaan de ranglijst van meest gastvrije steden in België volgens Booking.com. Na de erkenningen in 2021 en 2022 wordt Ieper in 2024 opnieuw bekroond met deze prestigieuze titel. De stad behoudt hiermee haar reputatie als warme en gastvrije bestemming voor bezoekers uit binnen- en buitenland.

Het internationale reisplatform Booking.com baseert zijn ranglijst op de beoordelingen van verblijfsbezoekers. Ieper scoorde daarbij opnieuw het hoogst in 2024, gevolgd door Rochefort en Mechelen. Dit bevestigt de tevredenheid van reizigers over de kwaliteit van de lokale logies en de hartelijke ontvangst door de Ieperse ondernemers.

Een erkenning voor de hele toeristische sector

Schepen voor Toerisme Diego Desmadryl is trots op deze derde bekroning: “Ieper beschikt over een breed en kwalitatief logiesaanbod, van charmante B&B’s en vakantiewoningen tot hotels in de hogere categorieën en een aantrekkelijke stadscamping. Wat deze erkenning extra bijzonder maakt, is dat het een rechtstreeks gevolg is van de beoordelingen door bezoekers zelf. Dat betekent dat onze toeristische sector en gastvrijheid telkens opnieuw in de smaak vallen.”

Ook burgemeester Katrien Desomer reageert enthousiast: “Deze derde erkenning toont aan dat Ieper zich als toeristische bestemming blijft versterken. Niet alleen de kwaliteit van de logies, maar ook het rijke culturele aanbod en de warme ontvangst maken het verschil. Dankzij het In Flanders Fields Museum, het Yper Museum en Merghelynck Museum, de diverse rondleidingen, fiets- en wandelroutes en tal van evenementen, blijft Ieper een aantrekkelijke bestemming.”

Investeren in beleving en promotie

Om deze positie te behouden, blijft Ieper investeren in toerisme. In de voorbije jaren werden verschillende campagnes gevoerd, zoals deze rond het Citytrieper-arrangement, dat in 2024 bijzonder succesvol was met ruim 2.400 ingediende vouchers die staan voor meer dan 5.000 bezoekers uit binnen en buitenland. Een veelvoud van voorgaande jaren. Citytrieper was in 2024 voor het eerst ook beschikbaar in het Engels, naast Nederlands.

Dit sterke resultaat kwam er door een aantrekkelijk aanbod en door de inspanningen van verschillende Ieperse logiesverstrekkers. Daarnaast werken de stad en haar ondernemers samen om het toeristische aanbod verder uit te bouwen.

Schepen Desmadryl besluit: “Deze erkenning motiveert ons om verder te blijven inzetten op een sterke toeristische beleving. Ieper is een stad met een unieke geschiedenis, maar ook met een toekomstvisie die gastvrijheid en kwaliteit centraal stelt. Samen met onze ondernemers blijven we Ieper op de kaart zetten als een topbestemming in de Westhoek.”