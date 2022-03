Vleteren start met grote goesting aan toerismeseizoen

In brouwerij Deca in Woesten kwamen zo’n zestigtal horecamensen en logiesverstrekkers samen, voor de startavond en het overzicht van het jaarprogramma van Toerisme Vleteren.

Toerismeschepen Gerda Goubeir (LVP) stelde dat corona het twee jaar verdomd moeilijk heeft gemaakt voor de sector. “De logies, de horeca, iedereen die iets te maken had met toerisme kreeg zijn deel van de bitter smakende koek. Maar wij Flandriens staan bekend als noeste werkers, die steeds weer vechten en opboksen tegen hun tegenslagen, soms met de moed der wanhoop. Maar uiteindelijk zijn we toch rechtop gebleven en aan het einde van de rit is iedereen een winnaar in een wedstrijd van dit formaat”, aldus de schepen.

“Dergelijke omstandigheden maken ook, dat mensen creatief worden en oplossingen zoeken. Sommigen veranderden gedeeltelijk van koers, anderen namen hun zaak eens grondig onder handen of bouwden in alle stilte aan een project dat misschien al jaren als een stille droom sluimerde. In ieder geval, we mogen trots zijn op onze mensen van Vleteren die het hoofd rechtop hebben gehouden en ervoor gegaan zijn”, zei de schepen nog.

Dit jaar zal de toeristische dienst vanaf april tot eind september ook bemand zijn op zaterdag en in de maanden juli en augustus komen daar ook nog de zon- en feestdagen bij. Een drietal jobstudenten zullen graag de dagjestoerist wegwijs maken in het Groene Bierdorp en alles wat het te bieden heeft.

Vrijwilligers

De dienst Toerisme en Cultuur, die sinds vorig jaar geleid wordt door diensthoofd Astrid Blomme, kan rekenen op een vijftal vrijwilligers (de ‘Cultuursmakers’), die hun schouders zetten onder diverse projecten om culturele activiteiten aan te bieden. Het zijn Ingeborg Sohier, Hilde Hauspie, Marleen Lebbe, Karine Parrent en schepen Gerda Goubeir.

Ze konden in oktober 2020, net voor de tweede lockdown een prachtig weekend bouwen rond ‘De smaak van stilte’, een wandeling langs kunstprojecten op unieke locaties, om en rond de abdij van Sint Sixtus. Ondanks de beperkingen kwamen toch heel wat bezoekers langs die het geheel best wel konden smaken.

Jaarprogramma

“Vleteren is sowieso al uniek met haar drie brouwerijen, waar buurgemeenten best jaloers op zijn, maar het heeft uiteraard ook nog meer te bieden dan dat. Aan ons en jullie om dit te promoten en uit te dragen”, besloot de schepen.

Astrid Blomme stelde het jaarprogramma voor, met als eerste activiteiten de Erfgoeddag@Struise Brouwers (24 april), Het (H)eerlijke Woesten (vertelwandelingen vanaf 28 mei), Tournee Trappiste met ambachtenmarkt (11 en 12 juni) en het Weekend van het Volkscafé (18 en 19 juni).

