Visserstradities en folkloreop Paravangfeesten

Op zondag 6 augustus vinden rondom de Paravang, het windscherm aan de haven in Blankenberge, de Paravangfeesten plaats.

De havenbuurt baadt in een authentieke maritieme sfeer en vormt de hele dag het gezellige decor voor visserstradities en -folklore. In de schaduw van het monument worden doorlopend oude ambachten en volksspelen gedemonstreerd, er zijn optredens van volksdansgroepen en er worden zeemansliederen van over de hele wereld gezongen. Een versgebakken visje proeven en garnalen leren pellen? Check!