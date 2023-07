Vier dagen circusplezier in het Grootseminarie in Brugge

Van donderdag 20 tot zondag 23 juli zwaaien de poorten van het Grootseminarie in Brugge weer open voor Cirque Plus: het kwaliteitsvol en laagdrempelig circusfestival in openlucht.

Het programma van deze 16de editie is goed gevuld met ruim 30 gezelschappen en artiesten uit 9 verschillende landen. Mensen met een beperking en nieuw circustalent krijgen opnieuw een plek in het programma. Cirque Plus is gratis en de tuin staat open voor iedereen. Voor een beperkt aantal voorstellingen is het nodig om tickets te reserveren of om tickets te kopen.