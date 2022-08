Veronique en Dicky openden bijzondere Bed&Breakfast: “We delen onze passie voor dieren met de bezoekers”

Sinds maart vind je de WabiSabiboerderij terug op boekingwebsites en in folders van toeristische diensten. Veronique Vyncke (50) en Dicky Desmit (62) renoveerden een oude hoeve en verhuisden van Brugge naar het domein langs de Hoogstraat in Oedelem. Ze hebben er vier kamers en heel wat dieren.

Na een carrière in de bouwsector kon Dicky het renoveren niet laten. Met de creativiteit van Veronique en de handigheid van de 62-jarige man uit Oostkamp onderging de hoeve een complete metamorfose. Het oude gebouw werd gerenoveerd en in vier verschillende kamers opgedeeld volgens de oude indeling. Zo kan je er slapen in ’t Keukentje, De Voarplaetse, D’Achterplaetse en ’t Schuurtje. Het koppel startte het avontuur met een bijzondere filosofie. “Ons domein heet de WabiSabiboerderij en dat verwijst naar een Japanse levenswijze. Daarbij zie je schoonheid in imperfecte dingen en herken je de pracht oude zaken in het nieuwe”, legt Veronique uit. Ook de oude schuur naast het gebouw werd compleet hernieuwd, want net na de aankoop van het terrein blies een storm de constructie van de schuur helemaal uiteen. “We wilden dat deel als laatste doen, maar moesten er noodgedwongen mee beginnen”, lacht Veronique.

Aanvankelijk was ik bang dat ons concept in Oedelem niet zou werken

Die lijn trok het koppel door bij de verbouwingen. Wie goed kijkt, herkent nog steeds het concept van een oude boerderij in de gloednieuwe gebouwen. “Elke kamer heeft twee verdiepingen en je slaapt boven. Zo heb je beneden nog een zitruimte en zelfs een eigen tuintje. Die tuintjes zijn bovendien afgesloten, zodat mensen met honden hun dier niet steeds aan een leiband moeten vastleggen.”

Met die honden en bij uitbreiding andere dieren wil het koppel zich ook profileren als een b&b waar dieren meer dan welkom zijn. “Afgelopen weekend verbleven hier vier koppels en liepen er in totaal zeven honden op ons terrein. Dat maakt ons blij. We delen onze passie voor dieren met onze bezoekers”, lacht Dicky. Naast kippen en een hond tref je op de boerderij ook ezels en geiten aan.

Bovendien combineert Veronique de b&b met workshops en opleidingen voetreflexologie. In de nieuwe keuken kan je er naast het ontbijtbuffet ook terecht voor sessies koken en werken met kruiden. “Aanvankelijk was ik bang dat dit in Oedelem niet zou werken, maar onze b&b viel meteen in de smaak”, besluit Veronique.

Info: www.dewabisabiboerderij.be