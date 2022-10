Unieke veiling luxeauto’s op Zoute Grand Prix brengt 25 miljoen euro op

De veiling van unieke luxewagens door het Londense veilinghuis Bonhams op de Zoute Grand Prix in Knokke heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht.

Recessie? Welke recessie? Terwijl de regering-De Croo het hele weekend in conclaaf zat om de begroting voor de komende jaren te doen kloppen in tijden van economische moeilijkheden, werd er in Knokke niet op een paar miljoen meer of minder gekeken. Op de grote autoveiling van het Londense veilinghuis Bonhams – ter gelegenheid van de Zoute Grand Prix – werd zondag vlotjes een recordbedrag van meer dan 25 miljoen euro gehaald. Daarmee werd het doel van 20 miljoen euro ruimschoots overschreden.

De veiling startte zowaar met enkele elektrische fietsen, brommertjes en motoren maar al snel ging het in crescendo van Mercedessen en Porsches naar Lamborghini’s, Rolls Royces, Ferrari’s en andere luxebolides. De absolute blikvanger van de veiling, een Ferrari 288 GTO uit 1985 werd verkocht voor 3,5 miljoen euro. Een andere topper, de BMW 507 Series I Roadster uit 1957 haalde ruim twee miljoen euro. Een liefhebber die zich wellicht geen zorgen hoeft te maken over de stijgende energieprijzen legde dan weer zonder dralen anderhalf miljoen euro neer voor een Ferrari 250 GT/L Lusso Berlinetta uit 1963.