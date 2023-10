Uitkijkpunt in kerk van Lampernisse officieel geopend: “Uniek zicht over de bekende komgronden”

In de kerk van Lampernisse werd op zondag 22 oktober de nieuwe uitkijktoren geopend.

De kerk van Lampernisse is al heel bijzonder door de hervorming tot urnenkerk, gemeenschapshuis De Vier Seizoenen en de tentoonstellingsruimte in de kerk. Nu is er nog een pluspunt meer bijgekomen: de uitkijktoren die een machtig zicht geeft op de komgronden van Lampernisse.

“Met het stadsbestuur kregen we de kans om in te stappen in het Horizonproject. We hadden twee projecten ingediend. Namelijk het belfort als uitkijktoren en het toegankelijk maken van de kerktoren van Lampernisse. Lampernisse werd door de jury weerhouden en we konden aan de slag.”

Ontmoeten, genieten, bewonderen, verkennen en kennis opbouwen

“Door in te stappen in het Horizonproject met Lampernisse willen we meer ruimte creëren voor ontmoeten, genieten, bewonderen en verkennen. Maar we willen vooral ook kennis opbouwen over de prachtige omgeving die Lampernisse rijk is“, vertelt schepen Martin Obin.

“De bestaande houten trap naar de toren was niet veilig genoeg en werd vervangen door een stalen draaitrap die de verbinding maakt tussen de betonnen trappen en de wandeling om de torenspits. Nieuw is ook een glazen deur die toegang tot de wandeling geeft. Er werd veel aandacht gegeven aan veiligheid en verlichting en een intellectueel telsysteem zorgt ervoor dat maximaal tien personen ineens toegelaten worden op de wandeling. Er werd ook aandacht gegeven voor de historie van Lampernisse met info over Nicolaas Zannekin en eveneens met uitdrukkingen van Clem Schouwenaars. De kostprijs komt op 240.000 euro, met dank aan de provincie en Westtoer met project Horizon voor de bijdrage van 150.000 euro.”

Veertiende uitkijkpost

Ook gedeputerede Bart Naeyaert loofde het initiatief om net hier in Lampernisse een uitkijktoren in te richten. “De kerk van Lampernisse is een schoolvoorbeeld van hoe kerken kunnen geheroriënteerd worden wanneer ze niet meer in gebruik zijn. De kerk blijft behouden zoals ze was, maar wordt opnieuw en in een andere vorm ten dienst van de gemeenschap gesteld.”

“Met het project Horizon willen we tegen 2026 een 26-tal uitkijkposten over onze provincie realiseren. Deze uitkijkpost in Lampernisse is de veertiende die gerealiseerd werd. Eerder werd ook al in Veurne voor een uitkijkpost in de kerk gezorgd. Deze in Lampernisse zorgt voor een uniek zicht over de zo bekende komgronden van Lampernisse, een stuk ongeëvenaarde natuur, prachtig om te zien en fantastisch om er te wandelen.”