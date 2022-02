TUI verhoogt vluchtcapaciteit door stijging last minute boekingen voor krokusvakantie

Door de stijging van de lastminuteboekingen voor een vakantie tijdens de krokusvakantie heeft luchtvaartmaatschappij TUI fly haar vluchtcapaciteit verhoogd door op verschillende bestemmingen extra of ruimere toestellen in te zetten. TUI creëerde onder meer een groter aanbod op Tenerife, Gran Canaria, Malaga en Egypte.

Nadat de krokusvakantie in 2021 door het toenmalige verbod op niet-essentiële reizen in het water viel, stelt TUI vast dat de Belg opnieuw zin heeft in reizen. “Belgen wachten ook nu tot het laatste moment om een wintervakantie te boeken. Liefst de helft van de reserveringen was de voorbije week voor een reisje tijdens de krokusvakantie, dat over tien dagen van start gaat”, legt woordvoerder Piet De Meyere uit.

TUI noteert nu al 7 procent meer reizigers dan tijdens krokus van 2019. De inhaalbeweging van de voorbije 4 weken overtreft het aantal reserveringen in dezelfde periode van 2019 zelfs met 128 procent.

Vooral naar Spanje

Net geen 60 procent van de vakantiegangers kiest tijdens deze krokusvakantie voor een vliegvakantie naar de zon. Spanje kan daarbij 2 op de 3 reizigers overtuigen. Voor Egypte en Kaapverdië moet je een iets langere vliegtijd inlassen, maar ook deze zonzekere bestemmingen worden weer massaal opgepikt en vervolledigen de top 3 van de populairste vakantielanden. Op plaats 4 en 5 staan twee Caraïbische bestemmingen: Mexico en de Dominicaanse Republiek.

Weekje skiën

De Belg trekt ook op wintersportvakantie. Eén op 4 TUI-vakantiegangers gaat een weekje skiën. Frankrijk is de populairste bestemming (voornamelijk de Alpen) en trekt de helft van de skiërs aan. Oostenrijk en Zwitserland volgen op plaats 2 en 3.

Qua autovakanties veranderen de trends niet veel: België blijft de belangrijkste bestemming. De boekingen van de voorbije weken zijn voornamelijk voor de kust en minder voor de Ardennen. Ook onze buurlanden Duitsland, Frankrijk, Nederland en Luxemburg blijven in trek.